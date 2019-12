Los partidos regionalista condicionan su apoyo a Sánchez a aplicar sus agendas territoriales

El PSOE sabe que todos los votos son imprescindibles para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Con este pensamiento en la cabeza, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se ha reunido este miércoles con los diputados de algunos de los partidos regionalistas. Los representantes del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe han coincidido en señalar que votarán 'sí' al secretario general del PSOE si antes se acuerda que el futuro Gobierno llevará a cabo sus agendas territoriales.

El primero en reunirse con Lastra ha sido el diputado del BNG, Nestor Rego, que, tras el encuentro, ha asegurado que su formación todavía está "distante" de dar el apoyo a Sánchez ante la inconcreción en las medidas pactadas. "No nos sirven formulaciones genéricas o manifestaciones de voluntad porque en Galicia hay problemas que requieren de una urgente resolución", ha subrayado antes de pedir que todo lo que se pacte debe quedar por escrito para que haya "garantía de conocimiento público" y "obligación de cumplimiento".

EL AVE Y LA AUTODETERMINACIÓN

Con exigencias más concretas ha llegado José María Mazón, parlamentario del PRC, que ha dejado claro que el compromiso del Gobierno de que el AVE llegará a Santander -entre otras infraestructuras- es condición indispensable para que apoyen la investidura. Por lo pronto, el diputado cántabro se reunirá en las próximas horas con el secretario de Estado de Infraestructuras.

No obstante, su 'sí' también dependerá del acuerdo que alcancen PSOE y ERC. Mazón ha asegurado que su formación no hará presidente a Sánchez si pacta el derecho de autodeterminación con los republicanos catalanes. "La música general es que se van a respetar las normas que afectan a todos los españoles", ha señalado respecto a la negociación que se llegue con los republicanos antes de subrayar que Lastra "prácticamente" le ha garantizado "que no se va a plasmar un derecho de ese estilo".

LASTRA Y TERUEL

El último en reunirse con los socialistas -que no con Lastra que se ha marchado de urgencia a la Moncloa- ha sido el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ha asegurado estar en disposición de apoyar la investidura de Sánchez si los socialistas acaban aceptando sus reivindicaciones sobre la 'España Vaciada'.