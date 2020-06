Pau Donés muere a los 53 años a causa del cáncer que padecía

Pau Donés ha fallecido a los 53 años. El cantante de Jarabe de Palo se encontraba batallando desde el 2015 contra un cáncer que desgraciadamente no ha logrado superar. Esta misma semana el grupo anunciaba su regreso a la música con la publicación de un nuevo trabajo musical, 'Tragas o escupes'.

Lo nuevo del grupo llegaba después de que Donés se retirara en 2019 de la música. Ya entonces avisó: "Adiós, pero hasta luego. No sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos", escribió el cantante, que sorprendía a todos hace unos días con el videoclip del single 'Eso que tú me das', donde aparecía visiblemente más delgado.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía", rezaba la letra de este último trabajo.

Donés siempre mostró públicamente su enfermedad y pidió que se desestigmatizara: “Yo nunca fui al médico y fue una cagada. Un día, de repente me encontraba muy cansado. Entonces fui y me diagnosticaron cáncer de colon. Y solo cuarenta días después, me encontraron 14 bultos en el hígado”, dijo en una entrevista en 'El Hormiguero' en 2018, donde añadía: "Yo tengo cáncer y lo voy a tener toda la vida. En algún momento volverá y, cuando venga, volveremos a tratarlo. Es una enfermedad crónica con la que convivo y no con la que lucho”.