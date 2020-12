El PDECat anuncia un preacuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos

El secretario de Organización del PDECat, Ferran Bel, ha asegurado este lunes que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, a falta de que lo avale la ejecutiva del partido, les llevaría a apoyarlos.

"En las circunstancias en las que hemos negociado, es un muy buen acuerdo. Lo deberá valorar la ejecutiva esta mañana. Hemos negociado unos PGE que ya estaban aprobados, pero creo que aportaremos mejoras sustanciales para Cataluña", ha defendido en una entrevista en Ser Cataluña.

Cuatro diputados

Si la ejecutiva avala dicho acuerdo, los cuatro diputados del PDECat en el Congreso votarían a favor de las cuentas, sumándose así a la mayoría que permitirá la aprobación de los PGE.

Según Bel, si no votaran a favor no podrían incorporarse las "mejoras" que prevé su acuerdo con el Gobierno y, a su juicio, avalarían que los presupuestos del PP de 2018, que siguen vigentes, son mejores que los que han negociado ahora.

También se ha mostrado en contra de la armonización fiscal pactada entre ERC y el Gobierno: "Tenemos que mejorar la financiación de la Generalitat, no renunciar a una parte de la autonomía y autogobierno que tenemos". "Siempre hemos pedido más capacidad fiscal, pero intentar armonizar al alza algunos de estos conceptos no es lo más acertado y no reforzará el autogobierno de país", ha advertido. Además de considerar una incongruencia que ERC lo defienda, ha añadido que este planteamiento lo había escuchado más en las filas de Podemos que en la de los republicanos.

Sobre si la elección de Laura Borràs como presidenciable de JxCat avala la decisión de la ruptura entre ambos partidos, Bel asegura que más que avalar la posición de su formación "deslegitima la posición de algunos que se marcharon del PDECat". Al preguntársele si se refiere al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que perdió en las primarias contra Borràs, Bel ha apuntado que es una valoración que debe hacer JxCat y la ciudadanía.