Pedro Sánchez busca la investidura

Pendiente de cerrar el pacto con Podemos, el líder del PSOE ha preparado un discurso "progresista, feminista y de izquierdas"

13:41h. Discurso de Sánchez

Sánchez, sobre las regiones defiende una "España autonómica en una Europa federal. Nadie es menos español ,catalán, andaluz... por ser europeo".

13:36h. Sánchez: "Nadie va a parar Madrid Central"

"Nadie va a parar Madrid Central", porque no puede haber "pasos atrás" en la política de protección del medio ambiente y sería "una irresponsabilidad absoluta" renunciar "al derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio", ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En su discurso del debate de investidura en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha instado a "una lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano" para que las ciudades de al menos 50.000 habitantes se doten de zonas de bajas emisiones contaminantes. Además de esta prioridad, ha destacado su compromiso con la rehabilitación energética, la fiscalidad verde y la futura ley de cambio climático, y ha apoyado un turismo sostenible y el desarrollo de una estrategia estatal de conservación de la biodiversidad.

13:30h. Rufián: "0 referencias a Cataluña y a Podemos"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acaba de tuitear en sentido crítico respecto a Sánchez: "Casi una hora y media y parece que Sánchez tenga mayoría absoluta. 0 referencias a Cataluña y a Podemos". Informa Fidel Masreal.

13:30h. Discurso de Sánchez

La vivienda, "uno de los grandes problemas de España". Para ello, anuncia Sánchez, quiere reformar la Ley Estatal de Vivienda.

13:29h. El 69,9% de las bases de Equo apoyan la investidura de Sánchez

Un 69,9% de los militantes de Equo han votado a favor de apoyar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en la consulta celebrada en el partido desde el pasado 19 de julio y que ha concluido este lunes. Según ha informado Equo en un comunicado, solo un 5,4% de las bases del partido ha optado por oponerse a la investidura mientras que un 24,7% considera que se debe votar en el mismo sentido que el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, del cual forman parte.

13:21h. Discurso de Sánchez

Sánchez despliega los ejes de su programa en un discurso que ya supera la hora. En este momento, el candidato ha asegurado que modificarán la tipificación de los delitos sexuales. "Porque una violación es una violación", sentencia.

13:14h. El discurso de Sánchez, en 10 frases

"Los ciudadanos no deben sufrir nunca más la amenaza de una repetición electoral, con una votación basta". Esta es la primera de las frases destacadas del discurso de investidura de Pedro Sánchez.



13:13h. Geis (JxCat) dice que votaría 'no'

La diputada de Junts per Catalunya en el Parlament, Gemma Geis, fiel al 'expresident' Carles Puigdemont, publica un tuit en el que afirma que "votaría no, ninguna propuesta concreta para el diálogo, de nuevo" y acusa a Pedro Sánchez de llevar a cabo un "discurso del pasado" hablando de regeneración nacional. Geis recuerda la existencia de "presos políticos y exiliados". Informa Fidel Masreal.

12:56h. Discurso de Sánchez

Sánchez ha hecho mención a la relación entre Cataluña y España en la primera parte de su discurso. Ha sido cuando hablaba de "proteger Europa y sus ideales" con una "mayor integración", ha alabado que la UE sea donde se han superado los "egoísmos nacionales" y las "rivalidades y tensiones internas". "¿Qué sentido tiene levantar fronteras internas cuando hace falta demoler fronteras externas? Es ir contra la historia", ha sentenciado.

12:49h. Discurso de Sánchez

Sánchez propone un nuevo Estatuto de los Trabajadores y derogasr los aspectos más lesivos d ela reforma laboral. "Aprobaremos un estatuto del becario para protyeger a quienes dan los primeros pasos en el mundo laboral", expone. El líder del PSOE también ha asegurado que revisarán "la situación de los autónomos para que coticen según sus ingresos reales".

12:49h. Toman posesión de su escaño en el Congreso cuatro nuevos diputados

Cuatro nuevos diputados han tomado este lunes posesión de su escaño en el Congreso en sustitución, entre otros, del exministro de Justicia del PP Rafael Catalá o del que fuera responsable económico de Ciudadanos Toni Roldán. Antes del inicio del debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha procedido a tomarles juramento o promesa de acatamiento de la Constitución

12:41h. Discurso de Sánchez

Sánchez: "Les propongo que comencemos la segunda gran transformación de nuestro país".

12:35h. La Rioja: PSOE y Podemos negociarán en agosto

El PSOE y Podemos retomarán en agosto las negociaciones para formar el Gobierno de La Rioja, después de que la pasada semana la diputada de la formación morada, Raquel Romero, no apoyase a la candidata socialista a la Presidencia regional, Concha Andreu. Romero ha afirmado que "lo que pasó la semana pasada en La Rioja tuvo que ver mucho con lo que va a pasar este lunes en Madrid. Parece ser que los equipos en Madrid se han encerrado para negociar, a mí me gustaría que aquí hiciésemos lo mismo", ha subrayado. Por ello, ha pedido a los socialistas que se sienten en las mesas de negociación, pero que "se constituyan de forma estable y no deprisa y corriendo", para lograr "un Gobierno de coalición".

12:31h. La segunda gran ovación del discurso de Sánchez es para su mención a la Memoria Histórica: "Una democracia no puede tener un mausoleo dedicado al dictador".

12:30h. Compromís se mantiene en la abstención a Sánchez

A través de un comunicado, Compromís ha anunciado que ante "la falta de concreción del PSOE en materia de financiación autonómica" se abstendrá en la investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "hasta que el PSOE corrija y concrete" ese punto. Pese a que ambos partidos alcanzaron un acuerdo la semana pasada que debía plasmarse en un documento para que el diputado de Compromís votara 'sí', el partido valenciano señala que la ausencia de entendimiento en torno a la reforma del modelo de financiación para las autonomías supone "un escollo" para el "voto favorable de Compromís". Señalan que será a las 17:00 horas cuando se reúna la Ejecutiva de la formación para decidir el sentido final del voto de cara al pleno de mañana. Informa Miguel Ángel Rodríguez.

12:30h. La reforma del artículo 99 de la Constitución que ha planteado Pedro Sánchez para impedir que en el futuro haya bloqueos en la investidura del presidente del Gobierno obligaría a sumar una difícil mayoría de tres quintos en cada Cámara, 210 diputados y 159 senadores. Además, debería ser sometida a referéndum si así lo piden una décima parte de los parlamentarios.

12:30h. Sánchez señala la violencia machista como objetivo a erradicar. "Nos van a tener en frente", ha avisado, en una afirmación que ha levantado la primera gran ovación de la bancada socialista como respuesta al discurso.

12:30h. Nuevo objetivo: la emergencia climática. "La sociedad, en especial la gente joven, reclama que actuemos", expone Sánchez.

12:23h. El segundo reto que fija Sánchez es "la revolución digital y tecnológica". "La justicia fiscal exige revisar el sector tecnológico", añade.

12:23h. Sánchez aboga por "un nuevo Pacto de Toledo que salvaguarde el sistema de pensiones" al desplegar su modelo económico en el discurso de investidura. El primer reto del nuevo Gobierno, ha dicho anteriormente, son el empleo y las pensiones.

12:16h. Sánchez ofrece un pacto de Estado que "refuerce la estabilidad del sistema haciendouna reforma Constitucional del artículo 99".

12:14h. Sánchez: "Ojalá los dos partidos de la bancada conservadora se alejaran de las redes de la ultraderecha".

12:12h. Sánchez: "Los españoles han pedido avanzar frente al retroceso que proponen algunas fuerzas conservadoras".

12:12h. Pedro Sánchez solicita la confianza de los disputados y pide no sumarse al bloqueo".

12:03h. Inicia el debate de investidura. Empieza su discurso el candidato a la presidencia Pedro Sánchez.

12:03h. ERC, con margaritas amarillas

Los diputados de ERC han llegado al Congreso con ramos de margaritas amarillas, en solidaridad con los dirigentes independentistas presos.

12:03h. Tribuna de invitados

En la tribuna de invitados para seguir el debate, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Idoia Mendia (PSE), y los presidentes autonómicos socialistas de Valencia y Andalucía, Ximo Puig y Susana Díaz, respectivamente.

12:01h. El PSOE anticipa que "hasta el jueves" no habrá acuerdo con Podemos

Fuentes del Gobierno explican, justo antes de que Pedro Sánchez comience su discurso de investidura, que se ha "avanzado mucho" sobre el programa para la próxima legislatura, pero que el obstáculo continúa siendo el reparto de cargos. "Creemos que hasta el jueves no se resolverá", señalan en el Gobierno, donde no cierran la puerta a que los morados ostenten una vicepresidencia. "El problema no era tanto eso como la presencia de Pablo Iglesias", explica un ministro.

12:00h. Sánchez apela a la "responsabilidad"

Minutos antes del inicio del debate, y ante el estancamiento en las negociaciones con Unidas Podemos, Pedro Sánchez ha apelado a la "responsabilidad" para que España "siga avanzando" en "justicia social, en convivencia y en limpieza democrática". "A partir de las 12.00 presentamos nuestras propuestas para un gobierno progresista, europeísta, ecologista y feminista", ha señalado a través de su cuenta de Twitter.

11:53h. Álvarez de Toledo, contra el pacto

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado que la coalición entre PSOE y Unidas Podemos daría "un gobierno contra el Estado".

11:22h. Rufián ve "clima de preacuerdo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que percibe un "clima de preacuerdo" entre PSOE y Podemos. Así, ha afirmado que a los republicanos les llega que se alcanzará un acuerdo de gobierno de coalición entre socialistas y morados. ERC no ha confirmado cual será el sentido de su voto en la investidura de Sánchez, si bien, lleva semanas insistiendo en que no bloqueará la formación de gobierno. En los últimos días ha pedido a PSOE y Podemos que, por responsabilidad, lleguen a un pacto para desencallar la legislatura.

11:17h. Posible reunión antes del debate

Fuentes de Podemos explican que quizá los dos principales negociadores de los socialistas y los morados, Carmen Calvo y Pablo Echenique, se reúnan antes de que comience el debate, a las 12 del mediodía. Pero el encuentro no está cerrado. De momento, la negociación sigue encallada.

11:17h. JxCat, "no motivados" para la abstención

La portavoz de JuntsXCat en el Congreso, Laura Borràs, ha afirmado que su grupo no llega "demasiado motivado" al debate de investidura para plantearse la abstención. En una entrevisat en Rac-1, Borràs ha señalado que JxCat está a la espera de saber las perspectivas que el nuevo Gobierno tiene para Cataluña. "Las desconocemos. Escucharemos y decidiremos", ha apuntado. Así, la formación independentista escuchará el discurso de investidura de Sánchez, hablarán con los presos de JxCat y decidirán, conjuntamente con Quim Torra y Carles Puigdemont, el sentido de voto del grupo. La formación llega a este debate dividida entre los que apuestan por la abstención, como los presos o el 'expresident' Artur Mas, o los que abogan por el 'no', como Torra, Puigdemont y la propia Borràs.

11:08h. Girauta critica el "teatrillo" de PSOE y Podemos

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado el "teatrillo" de PSOE y Podemos en las negociaciones para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Asimismo, ha reivindicado que el papel de líder de la oposición lo está ejerciendo la formación naranja. "El hermetismo en las negociaciones forma parte del teatrillo de esta especie de telenovela con la que nos están intentando distraer", ha afeado Girauta en referencia a las negociaciones entre el PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición. En este sentido, ha denunciado la actitud de Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por no haber hablado de los contenidos del programa de gobierno en las negociaciones, sino de los puestos.""Es bochornoso y lamentable que en un gobierno de coalición no hayan hablado de contenidos", ha criticado el dirigente de Ciudadanos.

11:04h. La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para Rato por falsedad y estafa

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores.

10:55h. Un colectivo de ERC pide votar 'no'

El colectivo Primer d'Octubre ha pedido a los diputados de ERC en el Congreso que voten 'no' a la investidura de Pedro Sánchez pese a que haya acuerdo entre PSOE y Podemos. En un comunicado, el colectivo interno del partido considera que se debe votar 'no' porque la "política represiva" no ha variado y porque los socialistas no han hecho "ningún gesto de diálogo". Se posicionan así frente a la dirección de ERC, que apuesta por no bloquear la investidura si hay acuerdo PSOE-Podemos. Según este colectivo, apoyar a Sánchez supondría darle un "cheque en blanco" porque, apuntan, no se conoce su programa de gobierno, ni sus ministros ni la oferta a Cataluña.

10:45h. Elorza: La negociación con el PNV, inminente

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha afirmado que la negociación con el PNV de cara a la investidura de Pedro Sánchez "es obligada y se estará produciendo o se producirá de inmediato", y ha apuntado que "nadie pide a nadie un cheque en blanco". Ha apuntado que estas conversaciones precisan de discreción para que puedan trabajar "con intensidad durante estos días con el fin de llegar a la votación del jueves". "Espero que la negociación vaya bien", ha apuntado.

10:44h. Podemos: "El PSOE no ha dado un paso"

Fuentes de Podemos aseguran que el PSOE "se niegan a compartir ni un solo ministerio desde los que poder desarrollar las políticas" que plantea la formación morada. Políticas como la subida del SMI a 1.200 euros, las escuelas de 0 a 3 años, políticas de igualdad o bajar tasas universitarias. "Salvo el buen tono --apuntan desde el partido de Iglesias-- "en 48 horas el PSOE no ha dado ningún paso". Además, lamentan que "solamente" les hayan ofrecido "responsabilidades simbólicas". Así, insisten que ellos han "cedido desde el principio en no pedir ministerios de Estado, lealtad con la cuestión de Catalunya y el gesto de Pablo Iglesias del viernes echándose a un lado". "No paramos de encontrarnos más excusas por parte del PSOE", añaden.

10:24h. El PSOE y Podemos encallan en la negociación

Fuentes socialistas explican que las conversaciones con Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez están estancadas, con el reparto de cargos en el futuro Ejecutivo como principal punto de desencuentro, y que no se prevén nuevas reuniones de los equipos negociadores a lo largo de este lunes, día en el que Sánchez dará su primer discurso en el Congreso. Hasta el jueves, cuando tendrá lugar la votación definitiva, hay tiempo.

10:20h. ERC, no bloqueará si hay acuerdo PSOE-Podemos

ERC está muy pendiente de si PSOE y Unidas Podemos llegan a un pacto de gobierno. Los republicanos no bloquearán la investidura de Sánchez si hay un acuerdo "viable" entre ambas formaciones pero votarán 'no' en caso de que ambas formaciones no alcancen un acuerdo. Así lo ha asegurado el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonés, durante una entrevista en TV-3. Aragonés ha explicado que para votar 'sí' se debería producir una "negociación profunda" que, ha dicho, no existe en estos momentos. El dirigente republicano ha quitado hierro a la posibilidad de que ERC y PDECat, socios de Govern, voten diferente en el debate.



10:15h. Las fechas clave

Repasamos las fechas clave del calendario de investidura, que se abre hoy con el inicio del debate.



09:57h. EH Bildu "no bloqueará" la investidura

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha insistido en que la coalición aberzale no bloqueará la investidura de Pedro Sánchez y actuará "con responsabilidad y sentido de país". Ha indicado que adoptarán la "decisión última" del sentido de su voto (sí o abstención) tras escuchar el discurso del candidato y la anunciarán el martes durante su turno de intervención en el hemiciclo. "Esperamos a ver qué plantea y, en función de eso, tomaremos la última decisión", ha añadido. Ha recordado que, en principio, la decisión será la misma que la que adopte ERC.



09:41h. Pisarello: "Lo que sea" para evitar otro 155

El diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que su formación hará "lo que sea necesario" para que no se vuelva a aplicar el artículo 155 en Cataluña. Pisarello ha asegurado de los 'comunes' están haciendo "todo lo posible" para llegar a un acuerdo con el PSOE y ha calfiicado de decisión "valiente e inteligente" el paso atrás de Pablo Iglesias. "Ahora ya no quedan excusas", ha avisado a los socialistas.



09:34h. Cautela en los mercados

La Bolsa española mantiene la cautela en los primeros compases de la sesión y se deja un mínimo 0,01 %, a la espera de que esta semana comience la presentación de los resultados empresariales y se celebre la reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE). En el terreno político, el mercado está también a la espera de la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



09:25h. De momento, sin acuerdo

A falta de tres horas de que empiece el pleno no se ha producido ningún anuncio de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Las negociaciones transcurren con total discreción. Según aseguran fuentes conocedoras de los contactos, no hay ninguna reunión programada antes de que al mediodía se inicie el debate de investidura y por ahora no hay base para un acuerdo, ya que para Podemos no es suficiente la oferta de una "vicepresidencia simbólica" que han recibido del PSOE. Durante los contactos que han mantenido este fin de semana, la formación morada ha recordado al PSOE que han "cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado", además de haber ofrecido "lealtad con la cuestión de Cataluña", y han destacado "el gesto de Pablo Iglesias" de echarse a un lado. No es descartable que las negociaciones se alarguen hasta el jueves, cuando se producirá la segunda votación si Sánchez no consigue mayoría absoluta en la primera.

09:25h. El PNV, a la espera

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el PSOE no se ha puesto en contacto con su grupo para solicitar su apoyo en la investidura de Sánchez. "Ellos sabrán si les interesan nuestros votos", ha dicho Esteban. "Nosotros no sentimos ninguna angustia, ni tenemos ninguna prisa. Ni les pido que nos llamen; ellos sabrán", ha declarado el dirigente vasco en Radio Euskadi tres horas antes de comenzar el pleno. Según ha explicado, si el partido socialista no se pone en contacto con el PNV, "lo más probable" es que su grupo se abstenga.

09:15h. El PP afea a Sánchez que se "centre en los sillones"

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha considerado una "falta de respeto" que a tan solo unas horas del inicio del debate de investidura no se conozca el programa de gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez. A su juicio, el líder del PSOE prioriza continuar en La Moncloa y se ha centrado "más en el reparto de sillones que en los españoles". "Quiere seguir en la Moncloa a toda costa", ha asegurado Bermúdez de Castro en una entrevista en RNE, asegurando que el PP "en línea con lo que ha marcado Pablo Casado" no facilitará la investidura y liderará la oposición a Sánchez.

08:37h. Discretas negociaciones exprés

Desde que Pablo Iglesias diera un paso atrás, PSOE y Unidas Podemos han entrado en una fase de discretas negociaciones exprés que siguen en marcha con el objetivo de cerrar un pacto de coalición. Unas conversaciones intensas que abordan cuestiones programáticas clave, como las medidas económicas y sociales frente a la crisis y la reforma educativa, así como la cuestión catalana o proyectos presupuestarios para los próximos años. Los socialistas están "convencidos" de que habrá acuerdo.



08:04h. La investidura más tardía

Sánchez es el candidato que más tiempo ha tardado en intentar la investidura. Entre las elecciones del 28-A y el pleno de hoy han pasado 85 días, más del doble del promedio. En el 2016, Mariano Rajoy dejó pasar 66 días hasta su primer pleno de investidura, que fue fallido. Aznar dedicó dos meses a negociar la investidura de 1996.

08:04h. Las votaciones

La primera votación tendrá lugar este martes. Sánchez necesitaría mayoría absoluta (176 votos) para ser elegido. Si no lo logra, el jueves habrá una segunda votación, en la que el líder del PSOE solo necesitará más 'síes' que 'noes'.

08:01h. Las intervenciones de los grupos

Tras el discurso de Sánchez, el pleno se suspenderá hasta las 16.00, momento en que será el turno de intervención de todos los grupos con representación parlamentaria. El independentismo catalán espera acontecimientos para decidir su voto, el PNV se muestra positivo y Bildu ha confirmado la abstención. Ni Ciudadanos ni el PP quieren desbloquear la investidura.

08:00h. El discurso de Sánchez

El debate lo abrirá Sánchez con un discurso que ya ha avanzado que será "progresista, feminista y de izquierdas". En materia económica, por una subida de impuestos para las rentas más altas que permita aumentar los recursos públicos para acometer nuevas medidas y garantizar la viabilidad del Estado del bienestar. Habrá oferta global de pactos en financiación autonómica y local; por las pensiones y contra la precariedad laboral y se incidirá en nuevas políticas de transición ecológica.

07:59h. El calendario de la investidura

El debate empieza este lunes a las 12.00. La primera votación, que requiere mayoría absoluta, será el martes. La segunda, que requiere mayoría simple, será el jueves. Si Sánchez no resulta elegido, se pondrá en marcha la cuenta atrás: 60 días de plazo para pactar. Si no hay acuerdo antes del 23 de septiembre, se disolverán las Cortes y se irá a unas nuevas elecciones generales.