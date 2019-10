Pegada de carteles contra la apropiación independentista de las universidades catalanas

La Juventud Socialista de Cataluña (JSC) ha llenado este lunes de carteles las siete universidades públicas catalanas (UAB, UB, UPF, UPC, UdG, UdLL y URiV) para denunciar la "apropiación que el independentismo" hace de ellas.

En un comunicado, las juventudes socialistas explican que han salido "a siete universidades públicas catalanas para dejar claro, cartel en mano, que el estudiante no está solo. Que las instituciones sirven a toda la sociedad y no a un grupo reducido de activistas que no saben defender sus ideas sin pisar los derechos de los demás".

La JSC denuncia que, "desde la publicación de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Supremo, las universidades catalanas y toda la comunidad universitaria intentan resistir la apropiación y la corriente única de pensamiento que algunos quieren imponer al resto".

"Hemos podido ver cómo se impedía impartir docencia a profesores, mediante coacciones e incluso amenazas, hemos visto grupos de estudiantes ocupando rectorados tratando de imponer por la fuerza una protesta que no es compartida por la totalidad de la comunidad y también hemos visto como peligra la pluralidad y neutralidad que deberían ser rasgos distintivos de un espacio de conocimiento como es la universidad" aseguran.

PODER ASISTIR A CLASE

Las JSC reivindican el derecho legítimo a no hacer huelga y asistir a clase, que consideran vulnerado, y rechazan la posibilidad de que se instaure una vía de evaluación fuera de la normativa académica que vulnere la evaluación continua con el pretexto de poder asistir a las movilizaciones.

También cargan contra el Govern, al que acusan de "dejadez de funciones" y contra el 'president' Torra, del que dicen que "juega a hacer su revolución de las sonrisas mientras el futuro de los jóvenes catalanes se derrumba al tiempo que lo hacen las universidades".

En respuesta a la situación, la JSC anuncia que "estudiará todas las posibilidades legales a su alcance para garantizar los derechos del estudiantado".