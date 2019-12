Los periodistas afean a Sánchez que solo admita dos preguntas en su comparecencia

Los periodistas que este miércoles por la tarde acudieron a la rueda de prensa del presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, protestaron durante su comparecencia por el hecho de que solo se permitieran dos preguntas.

Fue el periodista Daniel Basteiro, de 'El Español, el que puso voz a la queja y, antes de plantear su pregunta, le afeó al presidente esa limitación. "Si solo va a haber dos turnos de preguntas en esta comparecencia no es porque los periodistas no queramos preguntar más si no porque a diferencia de los demás líderes políticos que han comparecido en el Congreso se ha puesto este límite, algo por lo que mis compañeros y yo expresamos nuestra profunda disconformidad".

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La de un responsable institucional es, entre otras, someterse habitualmente a las preguntas de los medios, sin limitaciones estrictas y no justificadas. No sólo cuando le viene bien sino especialmente cuando es incómodo. https://t.co/eI3fbkEL4y — Daniel Basteiro (@basteiro) 11 de diciembre de 2019

Una intervención muy aplaudida en las redes por otros periodistas.

Grande @basteiro que coge el micrófono quejándose de que solo se puedan hacer 2 preguntas a Sanchez mientras con el resto de líderes no ha habido límite. — Ana Pastor (@_anapastor_) 11 de diciembre de 2019

El gran Daniel @basteiro afeandole al presidente Sánchez que se limiten a solo dos preguntas la rueda de prensa en Moncloa. El único líder político que ha puesto estas condiciones. — carlos padilla galindo (@carlospadilla_3) 11 de diciembre de 2019

📺 Monumental zasca de @Basteiro a Pedro Sánchez en rueda de prensa. Le ha recriminado que sólo acepte dos turnos de preguntas de los periodistas. pic.twitter.com/ofA5iedhai — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 11 de diciembre de 2019