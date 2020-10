Podemos alcanza un acuerdo con Calvente para no ir a juicio por su despido

Podemos ha reconocido que el despido del exabogado de la formación José Manuel Calvente fue improcedente. El partido morado ha alcanzado un acuerdo con el letrado para no llegar a juicio a cambio de que este deje de solicitar la nulidad de su cese y pida su reincorporación. Así, Calvente, que fue acusado de acoso sexual, recibirá un finiquito inferior a 30.000 euros.

El litigo comenzó el pasado diciembre cuando Podemos despidió a dos de sus abogados y estos denunciaron que se trataba de una purga porque estaban investigando irregularidades en la financiación del partido. En la formación señalaron que Calvente había sido cesado tras abrírsele un expediente por acoso sexual y laboral. Este viernes, el partido y el abogado han puesto punto y final a la polémica en un acto de conciliación previo al juicio.

Calvente, que ha testificado en contra del partido señalando irregularidades en su financiación, recibirá algo menos de 30.000 euros, aunque la cantidad inicial que exigió era de 400.000 euros. "He aceptado dicha indemnización por la improcedencia del despido y me he reservado el ejercicio de las acciones legales para reclamar la indemnización que me corresponde por la vulneración de mi honor, por las falsas acusaciones que algunos dirigentes de Podemos han vertido sobre mí tras mi despido", ha apuntado el abogado en un escrito.

El letrado se refiere a las afirmaciones que lanzaron desde Podemos en diciembre al asegurar que su despido se debía a que había acosado sexual y laboralmente a una compañera. Este verano, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra el abogado por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones.

Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press señalan que Calvente ha perseguido "insistentemente" este acuerdo para "llegar a un acuerdo justo antes de empezar el proceso". "Después de meses denunciando que el partido lo había purgado, ha hecho todo lo posible para evitar ir a juicio", insisten.