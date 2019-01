Podemos complica la vida al Gobierno en el Congreso

El "socio preferente" del Gobierno no se siente tratado como tal y hoy se lo va a mostrar claramente en el Congreso. Unidos Podemos ha anunciado que votará en contra del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que Pedro Sánchez aprobó hace unas semanas. Los morados consideran que el texto no respeta lo acordado con el Ejecutivo cuando negociaron el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. "Era un acuerdo potente sobre vivienda, que protegía a una gran mayoría (...) Han diluido nuestro acuerdo y han dejado caer muchas medidas que a regañadientes aceptaron cuando negociamos las Cuentas. Hay que garantizar que los precios no puedan subir indiscriminadamente", se ha quejado la portavoz de Podemos, Lucía Martín.

El PP, Ciudadanos y ERC también votarán en contra del debate de convalidación, que ya se puso en marcha hace unas semanas, con el nuevo tope de fianza y la prórroga de 3 a 5 años. El PDECat, el PNV y Compromís, que sí lo avalarán, han lamentado la insuficiencia de las iniciativas aprobadas por el Gobierno y han reclamado que se tramite como proyecto de ley para introducir modificaciones.

"No votamos para hacerles daño, es un ejercicio de responsabilidad para pedirles medidas que ayuden a la ciudadanía", le ha dicho Martín al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, antes de pedirle al Ejecutivo seguir negociando para acordar otro decreto.

En su discurso introductorio, Ábalos ha vendido su decreto destacando que es "una oportunidad" que hay que "aprovechar" y aludiendo a un futuro Pacto de Estado por la Vivienda. Pero Podemos no quiere esperar esa nueva promesa y reclama cumplir lo acordado.