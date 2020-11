Podemos critica el "enésimo" giro de Cs con los Presupuestos

Desde hace meses, el objetivo de Unidas Podemos ha sido alejar a Ciudadanos de los Presupuestos. Un camino que ha seguido este jueves el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, en el Congreso al acusar a Inés Arrimadas de dar el "enésimo giro de timón" buscando "una línea roja" que le sirva como "excusa" para no apoyar las Cuentas pública: eliminar el acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC para blindar la inmersión lungüística en Cataluña.

El dirigente de Unidas Podemos ha apuntado que la líder naranjas se mostró en un primer momento muy receptiva al proyecto de Presupuestos negociado entre socialistas y morados, pero que la presión de Vox y el PP la han obligado a virar. "Tenga cuidado, señora Arrimadas, no vaya usted a acabar apoyando unos presupuestos socialcomunistas", le ha dicho con ironía.

Además, Echenique ha criticado a la presidenta de Cs por intentar vender ciertos actos del Gobierno como éxitos suyos para mostrar su distanciamiento de Santiago Abascal: "Estaba ensayando una estrategia que consistía en intentar zafarse del discurso de Vox, aunque eso supusiera firmar cualquier cosa que el Gobierno de coalición le pusiera delante". Sin embargo, el portavoz morado ha querido dejar claro que los naranjas nunca "han estados sentados en la mesa en la que se tomaron esas decisiones".

LOS PUENTES

Tras tratar de sacar fuera de la ecuación a Arrimadas, Echenique ha hecho un llamamiento a la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez para "dialogar y trabajar juntos para alcanzar acuerdos". "Se ve con mayor claridad con qué aliados podremos hacer ese viaje y con cuáles sencillamente imposible hacerlo porque desean el camino completamente contrario", ha insistido.

Así, ha pedido a estos partidos que aprueben unos Presupuestos que son una "buena noticia" aunque "no son la panacea y no van a resolver todos los problemas derivados del coronavirus". A renglón seguido ha hecho hincapié en que hay que "huir de triunfalismos" y seguir empujando para lograr mejoras para la ciudadanía. "Ya me gustaría a mí que Unidas Podemos tuviera 100 diputados para que muchas cosas fueran mejores", ha sentenciado, dejando caer sus roces dentro del Gobierno con el PSOE.