Podemos se plantea apoyar la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya llevó al Congreso de los Diputados en julio. Sin embargo, en aquel momento, Unidos Podemos se abstuvo de apoyar el proyecto, desencadenando la abstención de PDeCat, ERC y Compromìs. Sin embargo, cuatro meses después, los morados parecen haber cambiado de opinión y han abierto la puerta a un posible apoyo a la senda que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas.

"La situación no es la misma que cuando no abstuvimos en aquella votación", ha señalado el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique que ha aclarado que tendrán que debatir el sentido del voto. Para el dirigente morado aquella primera votación se trataba de un "dispositivo mediático comunicativo", porque sabía que no podía salir adelante en el Senado sin el apoyo de la mayoría absoluta del PP, algo que también ocurrirá ahora. Lo que ha cambiado desde aquel momento para Echenique es que el Ejecutivo ha mostrado su "voluntad" de llevar a cabo una reforma de la Ley de Estabilidad presupuestaria.

Táctica electoral

Las idas y venidas del Gobierno de Pedro Sánchez con el borrador de Presupuestos Generales del Estado empiezan a molestar a la Podemos, que ve en todo ello una posible "táctica electoral". El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha señalado que, pese a que están en continuo diálogo con las formaciones independentistas, necesarios para alcanzar la mayoría necesaria, el acuerdo presupuestario esta "lejos" de ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

Echenique también ha comentado los rumores sobre que Sánchez no esté interesado en sacar adelante las medidas que pactó con Unidos Podemos hace dos meses. Para el dirigente morado es "el esquema que se vio en la moción de censura" cuando Sánchez no quería que la moción prosperase y "fue Podemos el que más empujó" para terminar con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ante la opción de que el PSOE esté planteando el acuerdo como "una herramienta para hacer estrategia política", Echenique ha dejado claro que si las demás fuerzas se unen "los presupuestos tendrán que ser aprobados".

La vía eslovena

Tras la propuesta del president de la Generalitat, Quim Torra, de seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia de Catalunya, el líder de Podemos ha querido hacer un llamamiento a la reflexión: "Si algunos dirigentes en lugar de escribir en Twitter lo primero que se les pasa por el estómago, toman aire y piensan cinco minutos a lo mejor podemos demostrar que podemos llegar a un acuerdo en clave de compromiso democrático de cara al futuro".

La idea lanzada por Torra no ha gustado a los morados que, en palabras de Echenique, califican de "declaraciones irresponsables". Al igual que su compañero de partido ha pedido al president que "antes de poner un tuit incendiario" respire y cuente hasta diez.

Echenique se ha remitido al mensaje difundido por la alcaldesa de Barcelona en Twitter para marcar la línea del partido. Ada Colau ha dejado claro que "la cohesión social de Catalunya ha de estar por encima de las ocurrencias y cortinas de humo para tapar los problemas del Govern".

Aquestes declaracions són una greu irresponsabilitat. Com alcaldessa de Barcelona demano al President @QuimTorraiPla i al seu Govern q rectifiquin immediatament. La cohesió social de Catalunya ha d’estar per sobre d’ocurrències i cortines de fum per tapar els problemes del govern pic.twitter.com/t6SkVFzE3M — Ada Colau (@AdaColau) 9 de diciembre de 2018

Derechos Humanos

Setenta años después de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, la coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha señalado que hay "incumplimientos claros que se hacen en nuestro propio país". Por ello, tras la reunión de la ejecutiva de su partido, ha señalado que, entre otros asuntos, preguntarán a Sánchez en la próxima Sesión de Control "cuándo piensa tomar medidas" para derogar la 'Ley Mordaza'.

Además, ha señalado que la subida de las hipotecas que está teniendo lugar ahora, así como la burbuja del alquiler, suponen "una vulneración del derecho a la vivienda" que se debería poner de "urgencia" sobre la mesa. También ha anunciado, en materia de igualdad, que la semana que viene presentarán una Ley de Libertades Sexuales contra la Violencia Machista.