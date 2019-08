Podemos salvará a Sánchez de comparecer por el 'Open Arms'

En pleno distanciamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sin fecha aún para un encuentro entre ambos a menos de un mes de que expire el plazo para investir presidente o convocar elecciones, Unidas Podemos frenará este martes en la Diputación Permanente del Congreso una comparecencia que habría enrarecido todavía más el clima de negociación. Fuentes del partido morado confirmaron a este diario que votará en contra de la petición del PP y Cs para que el dirigente socialista dé explicaciones sobre la crisis del 'Open Arms'.

Si bien la semana pasada Podemos ya adelantó que no votaría a favor de la iniciativa de populares y naranjas, el partido de Iglesias no aclaró si eso se traducía en un 'no' o en una abstención. Finalmente, los morados votarán en contra, lo que previsiblemente frustrará el intento de Pablo Casado y Albert Rivera de llevar al presidente al Congreso. Podemos, no obstante, mantiene su intención de pedir la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, alegando que ella ha llevado el protagonismo del Ejecutivo en esta crisis, puesto que Sánchez estaba de vacaciones en Doñana.

La Diputación Permanente del Congreso votará también este martes, en una sesión que empezará a las diez de la mañana, una petición del PP y el Grupo Mixto para que Sánchez informe en el pleno de la Cámara baja de los consejos de la Unión Europea (UE) a los que asiste. También se han registrado peticiones de comparecencia de ocho ministros que se debatirán en la misma sesión.

El brote de listeriosis

Hay sendas solicitudes de PP y Cs y de Unidas Podemos y ERC para que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, explique la actuación del Gobierno en relación con el brote de listeriosis detectado en Andalucía, comunidad que populares y naranjas gobiernan en coalición.

Unidas Podemos, Esquerra y el Grupo Mixto también se han unido para pedir que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparezca en comisión para explicar las medidas del Gobierno frente a las huelgas convocadas este verano en Renfe y en el aeropuerto de Barcelona. Además, ERC y el Grupo Mixto reclaman la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta del dispositivo de seguridad organizado en España con motivo de la cumbre del G-7 en la localidad francesa de Biarritz.

Por su parte, Coalición Canaria y el PNV quieren que tanto el ministro de Exteriores, Josep Borrell, como el de Agricultura, Luis Planas, informen de las consecuencias para España, y especialmente para las producciones canarias, del acuerdo entre la UE y Mercosur.

Borrell y la propaganda independentista

A Borrell también le piden explicaciones ERC y JxCat por el informe de España Global para rebatir en el extranjero la propaganda independentista, ya que, según estos partidos, "viola la presunción de inocencia" de los presos del 'procés'.

Al ministro de Agricultura también le reclaman Unidas Podemos y ERC para que informe de las consecuencias de los incendios forestales de este verano, y especialmente los de la isla de Gran Canaria.

Igualmente, Unidas Podemos y ERC reclaman la comparecencia de la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que aclare la vinculación de las inundaciones en distintos puntos del país con la crisis climática.

Por último, el PP y el Grupo Mixto quieren que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rinda cuentas por el incumplimiento de la obligación de presentar cada año al Parlamento los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero.

Seis meses sin control

El PP y Cs ya habían avisado de su intención de forzar comparecencias de Sánchez y de buena parte de sus ministros, haya o no sesión de investidura, y siempre antes de una hipotética disolución de las Cortes el próximo 23 de septiembre. El Gobierno ha cumplido más de cien días en funciones y lleva desde febrero sin someterse a sesiones de control en el Congreso.