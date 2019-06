El PP admite que en el documento de Vox se habla de concejalías en Madrid

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha admitido este martes que en el acuerdo que han alcanzado los populares con Vox en el Ayuntamiento de Madrid se dice que se les van a entregar "concejalías", aunque no se especifica cuáles ni si son áreas de gobierno o distritos, y que eso "es lo que se va a negociar en los próximos días". Como ya dijo Martínez Almeida, Gamarra ha señalado que "hoy mismo y en los próximos días" va a haber reuniones para aclarar la situación. [Directo: últimas noticias]

Ante las palabras de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, señalando que su acuerdo con el PP recoge un Ejecutivo de coalición entre populares y liberales en el que los de Santiago Abascal no tocarán gobierno, Gamarra ha pedido "no echar más leña al fuego desde el ámbito de la especulación". Así, la dirigente del PP ha insistido en que "la realidad es que está recogido lo que son concejalías y eso es lo que hay que precisar y concretar" con Vox.

En esta línea, el secretario general de Génova 13, Teodoro García Egea, ha indicado que habla casi a diario con su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, y que previsiblemente volverán a charlar esta misma tarde. Además, ha recomendado a la ultraderecha "ceder por España y por Madrid" fijándose en su propio lema de partido, "España lo primero". En una entrevista en Telecinco, el número dos de Pablo Casado ha reconocido que es "difícil" aunar las intenciones de PP, Cs y Vox, aunque se ha mostrado convencido de que al final se conseguirá.

Por su parte, el alcalde, José Luís Martínez Almeida, afirma que cumplirá los acuerdos y sostiene que no ha habido incumplimientos, porque dieron un plazo de 20 días para negociar. Además, "las discrepancias de una Administración no deben influir en otra", ha opinado Almeida, con el objetivo de espantar las amenazas de Vox en la formación del Gobierno en la Comunidad.

VOX MANTIENE EL PULSO



El partido de ultraderecha, sin embargo, mantiene el pulso. Así, su candidata en la Comunidad, Rocío Monasterio, ha avanzado que no tiene problema en estar en la oposición. "No hay necesidad de que pidan los votos a Vox si no quieren cumplir. Si quieren cumplir y un gobierno en coalición habrá que sentarse, ceder, negociar, ser flexibles y firmar un acuerdo", ha apostillado.

En declaraciones a Onda Madrid, Monasterio ha insistido en que las conversaciones están congeladas. "La negociación está parada para el PP cumpla el acuerdo", ha insistido Monasterio.

La dirigente de Vox ha asegurado que el acuerdo recoge que Vox debe tener concejalías de gobierno y presupuesto en proporción a su peso en el Consistorio, subrayando que ella estuvo presente cuando se firmó. También ha recalcado que la popular Isabel Díaz Ayuso firmó con ella un acuerdo donde se recogía que Vox tendría posiciones con cargos en entes públicos, a concretar posteriormente, y presupuestos en proporción.