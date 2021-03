El PP logra esquivar la moción de censura por dos votos de diferencia en Murcia

Fernando López Miras (PP) ha logrado esquivar la moción de censura y continuará como presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Ciudadanos y PSOE no han conseguido los 23 votos (mayoría absoluta) que necesitaban para sacar adelante su proyecto de Gobierno. Tal y como se esperaba, a los tres votos en contra de los tránsfugas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, se les ha unido la abstención del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, y los tres votos negativos de los parlamentarios expulsados de Vox, Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera, y el único diputado de Vox, Pascual Salvador.

A favor han votado los diputados del PSOE (17), los dos integrantes de Podemos en el Grupo Mixto (2), así como Ana Martínez Vidal y Juan José Molina.

La votación ha tenido lugar tras la intervención de nuevo en la tribuna de los representantes de los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional, donde han continuado los mutuos reproches entre los defensores y los contrarios a la moción.

La iniciativa que postulaba a la coordinadora autonómica de CS y ex consejera del ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, para sustituir a López Miras ha fracasado y abre un escenario nuevo en la comunidad murciana.

Pablo Casado y Juan José Liarte, tras la votación, IVÁN URQUÍZAR

Liarte siente "mucho orgullo" de haber sido "la pieza clave"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha afirmado en rueda de prensa tras no prosperar la moción de censura presentada por PSOE y Cs que siente "mucho orgullo" al haber sido "la pieza clave que ha hecho posible garantizar la estabilidad en la Región".

Liarte pide "sosiego" para "asumir la nueva situación" en el reparto de las mayorías parlamentarias. En este sentido ha confirmado haber negociado líneas programáticas para evitar que saliera adelante la moción de censura. No obstante, ha dejado claro que actualmente no tiene "intención ni proyecto" de ocupar algún cargo en el Gobierno regional. "Es verdad que hemos negociado líneas programáticas, seguimos hablando y si en el transcurso de las conversaciones llegamos a un punto en el que se entendiera que puedo ser de utilidad ahí que me incorporara al Gobierno, podría ser así", ha dicho.

Cs lamenta que la Región "siga en manos de la corrupción y el transfuguismo"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina, ha recriminado tras conocer el resultado de la votación la falta de honor y dignidad de los diputados tránsfugas que han vuelto a entregar a la Región de Murcia a los brazos de la corrupción. Molina ha recordado que el Pacto Antitransfuguismo “denomina a estas actuaciones como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”. En la Región de Murcia, aprovechando su posición de poder, “un presidente ha comprado voluntades cesando y nombrando consejeros, eso son los hechos, y con esa compra se ha asegurado su permanencia en el poder”. Molina ha reprochado a Miras que su organización en esta región “tiene ya unos vicios irreparables, es un árbol que se torció y ya no se puede enderezar, hay que cortar y esperar que broten nuevas ramas”.

El portavoz naranja también se ha referido a los tres diputados expulsados de Vox, liderados por Liarte: “Usted se está saltando, al menos, tres de los principios de su código Bushido: la justicia, el coraje y el honor” y les reprocha que en lo único que piensen sea en colocar unos nombres en algunas consejerías o subvencionar con unos eurillos a algunas organizaciones de su gusto.

Un partido de centro no puede tener socios preferentes, porque entonces, no es de centro, añade el portavoz liberal reiterando que hoy, 23 diputados han ganado la batalla del poder, “pero se han dejado la dignidad, la credibilidad y el respeto en el combate. Esta victoria les saldrá más cara en votos que en consejerías”.