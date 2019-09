El presidente del Senado niega plagio en un manual de filosofía

El presidente del Senado, Manuel Cruz, catedrático de Filosofía por la Universitat de Barcelona, negó ayer haber cometido plagio alguno en su manual Filosofía contemporánea, del 2002. El equipo de Cruz emitió un comunicado a raíz de la información del diario Abc titulada «El presidente del Senado también plagió en su manual de filosofía», recordando la polémica por la tesis de Pedro Sánchez. El artículo del rotativo detalla párrafos textuales de trabajos de otros filósofos incluidos en el libro de Cruz, que este ve como «coincidencias mínimas entre comentaristas que han leído y trabajado sobre un mismo autor».

En el manual de Cruz aparecen fragmentos copiados de obras de nueve filósofos de reconocido prestigio a los que no entrecomilló ni citó. Entre otros, Abc reproduce párrafos de Introducción a Heidegger, del italiano Gianni Vattimo, y de Historia de la Filosofía, de Nicola Abbagnano. En la nota, Cruz insiste sobre su libro en que «no se trata de una obra creativa propia, sino de un manual divulgativo para estudiantes en el que se incluyen datos biográficos y de la trayectoria de pensamiento de dichos autores».

AUTOR PROLÍFICO Y PREMIADO / «No se puede jugar con la honra personal y el prestigio de las personas. No todo vale. Este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política y en la desafección de los ciudadanos hacia ella y hacia las instituciones», se lee en la respuesta por escrito enviada por el equipo de prensa de Cruz. El actual presidente de la Cámara alta ha publicado 34 libros, ha participado en 14 publicaciones académicas y de pensamiento y ha ganado los cuatro grandes premios de ensayo que se conceden en España (Anagrama, Espasa, Jovellanos y Miguel de Unamuno).

El Gobierno en funciones y el PSOE arroparon a Cruz, que justo ayer por la tarde se estrenó en su primer pleno ordinario de la legislatura en el Senado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió su dimisión si se confirma el plagio. Rivera denunció que hay que ser militante del PSOE o del PP «para que te regalen un doctorado o puedas plagiar y no te pasa nada. «Ya está bien y que no piensen que esta casa es un cachondeo. Si Casado y Sánchez quieren seguir tapando esto, que no cuenten con nosotros», avisó Rivera en una intervención ante su grupo parlamentario en el Congreso.

No llegaron a tanto PP, Vox, Compromís y Junts per Catalunya, pero sí reclamaron más explicaciones a Cruz, que solo encontró alivio en sus propias filas y en las de ERC y En Comú Podem. Ambas fuerzas destacaron el respeto que mantienen hacia él. «No le hace falta plagiar: si lo ha hecho, no tiene sentido», afirmó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.