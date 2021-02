El PSC solo se plantea votar a Illa "en estos momentos"

El PSC sigue queriendo hacer valer su victoria electoral para que Salvador Illa se convierta en el próximo presidente de la Generalitat. Pero la número dos del partido, Eva Granados, ha introducido este lunes un matiz temporal en ese objetivo. Preguntada por si los socialistas se avendrían a facilitar desde fuera un Govern de izquierdas presidido por ERC e integrado también por los ‘comuns’, Granados ha contestado: “En este momento solo nos planteamos un voto favorable a Salvador Illa, que es el ganador de las elecciones. En estos momentos plantearse otra cosa no tiene sentido”.

No es gran cosa, pero hay quien podría ver en ese matiz una rendija abierta a explorar una posibilidad que circula mientras los independentistas siguen negociando un acuerdo: la de un Ejecutivo de izquierdas presidido por Pere Aragonès pero sin la presencia de JxCat.

"Hablaremos con todos"

En cualquier caso, la posición oficial del PSC es que Illa, como vencedor en las elecciones, quien debe presidir el próximo Govern, aunque los independentistas hayan ampliado su mayoría absoluta en la Cámara. “Nosotros hablaremos con todas las fuerzas políticas excepto la extrema derecha, pero desde el convencimiento de lo que han dicho las urnas: que un Govern progresista solo tiene sentido si está presidido por Illa, que es el ganador de la noche electoral”, ha dicho Granados.

En otra rueda de prensa, los ‘comuns’ también han instado a Esquerra a que renuncie a pactar un Govern con JxCat. Ambas fuerzas se reúnen esta tarde por primera vez para explorar la investidura de Aragonès, y el portavoz de En Comú Podem, Joan Mena, ha dicho que pedirán a los republicanos que apuesten por un Ejecutivo que incluya también a PSC y CUP, pero no al partido de Carles Puigdemont.

Además, Mena ha explicado, tras el encuentro que los ‘comuns’ mantuvieron con el PSC el viernes –tendrán otro el próximo miércoles- que no apoyarán una investidura de Illa si no tiene los apoyos necesarios, porque sería “’fake’” y no saldría adelante.

En paralelo, los socialistas siguen con preocupación los disturbios que se generan cada noche desde hace unos días en las manifestaciones tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél. La número dos del PSC ha explicado que registrarán una petición de comparecencia de Aragonès en el Parlament para que dé la versión del Govern sobre “lo que pasa en las calles”. “¿Dónde está Pere Aragonès?”, se ha preguntado Granados.