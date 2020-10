El PSOE acusa a Ayuso de generar "ruido" para "tapar" su "desastrosa gestión"

El PSOE considera que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado es generar "ruido" y "mentir" para tapar la "desastrosa gestión" que el PP está haciendo en el Gobierno de Madrid. "Llenan el espacio y el tiempo de palabras retorcidas para que nadie recuerde los hechos porque estos son muy claros. Los hechos son que Ayuso no contrató los rastreadores, médicos y enfermeros que prometió. Que no ha reforzado la atención primaria, que los centros de salud siguen cerrados. Y la cascada de ceses y dimisiones en su equipo son un dedo acusador de los que no quieren ser cómplices de una irresponsabilidad que aborchornaría a cualquiera", ha afirmado este domingo Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso. Y por todos esos fallos, ha continuado, Ayuso ha convertido Madrid "en el centro de la pandemia en Europa".

Lastra ha mantenido esta mañana una reunión con alcaldes de varios municipios de la Comunidad de Madrid y otros dirigentes del partido en la región para analizar la situación del sistema sanitario ante esta segunda oleada del covid-19. Al finalizar, ya en un acto público, ha tomado la palabra para defender la decisión del Gobierno central de aprobar, el viernes, el estado de alarma en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios por la pasividad de Ayuso. La dirigente socialista ha subrayado la paradoja de que, en marzo, el PP se quejara de que el estado de alarma (en toda España) llegaba tarde y, ahora, digan que es "despotismo". "El Gobierno central ha tenido que hacer lo que no ha sido capaz de hacer el Gobierno de Ayuso", ha continuado. Lastra ha pedido a Casado que no use a los madrileños como "peones" contra Sánchez y piense en la salud de los ciudadanos. "Deje de ordenar a Ayuso confrontar con el Gobierno", ha añadido. La diputada socialista consdiera que tanto él como la presidenta regional acusan al jefe del Ejecutivo de "manía persecutoria" como "excusa para su incompetencia".

LA MOCIÓN DE CENSURA

Ángel Gabilondo, jefe de la oposición en el Parlamento de Madrid, también ha participado en el acto y, en esa línea, ha señalado el "infantilismo" de los dirigentes del PP, para los que "la responsabilidad siempre la tienen otros, nunca ellos". "Es un poco infantil", se ha quejado. Gabilondo ha reprochado al Gobierno regional que lleve a que "la única posibilidad de hacer política sea la confrontación", recalcando que "para hacer una buena gestión hay que trabajar conjuntamente".

Gabilondo tiene en su mano poder presentar una moción de censura contra Ayuso. El líder socialista ganó las autonómicas pero no pudo formar gobierno porque Ciudadanos decidió apoyar a Ayuso. Ese respaldo, más el voto a la investidura de los diputados de Vox, dio la presidencia a la candidata del PP. Gabilondo y el PSOE de Madrid no creen que ahora sea un buen momento para presentar la moción. La prioridad es doblegar la curva y trabajar por la recuperación económica y esperar a que Ciudadanos, que ahora no quiere, apoye a Gabilondo.