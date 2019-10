El PSOE elimina de su programa las referencias a la plurinacionalidad y al federalismo

El PSOE aprueba este miércoles su programa electoral para el 10-N. Un programa en el que, a diferencia del que presentaron los socialistas para las elecciones generales del pasado 28 de abril, no se incluye ninguna referencia a la plurinacionalidad de España ni al federalismo, modelo territorial por el que el PSOE apostó en la Declaración de Granada. En el documento, de 43 páginas y al que algunos medios ya han tenido acceso, todavía se pueden introducir retoques.

En su página web, el PSOE tiene colgado un documento de 35 "compromisos" que serán la base de ese programa. En el punto 34, alusivo al modelo territorial, los socialistas apuestan por "un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado" y en referencia a la crisis en Cataluña subrayan que impulsarán el diálogo con la Generalitat "siempre dentro de la Constitución".

Este compromiso queda recogido también en el documento que se aprobará este miércoles. En su página 35, donde aborda la estructura territorial del Estado, señala: "Avanzaremos hacia un Estado ingrerador (...). Un modelo en el que el Gobierno del Estado garantice la cohesión desde la lealtad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las comunidades autónomas, en el que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, colaboren entre ellas y actúen con lealtad institucional".

Y añade: "En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad". Así, incluyen la reforma del sistema de financiación pero no hacen mención explícita ni de la reforma de la Constitución ni aparecen las palabras "plurinacional" o "federal".

LAS DECLARACIONES DE GRANADA Y BARCELONA

En el programa del 28-A, el PSOE sí incluía explícitamente la reforma de la Constitución para garantizar un sistema de financiación en el que las autonomías fuera responsables de sus propios presupuestos. Y respecto a Cataluña, proponía dar "un nuevo impulso al autogobierno" como salida a la crisis. Asumía para ello los documentos aprobados por el partido en la Declaración de Granada, aprobada en julio del 2013, y la Declaración de Barcelona, aprobada en julio del 2017, en los que se abogaba por avanzar hacia un modelo federal y reconocer el carácter plurinacional de España. No defendía ni el referéndum, ni el derecho de autodeterminación pero tampoco "un estado de excepción territorial con carácter permanente" a través del artículo 155.

En este marco, Pedro Sánchez visita hoy Cataluña. Será en Viladecans, a las 18.00 horas en un acto preelectoral en el que también participará el líder del PSC, Miquel Iceta, uno de los más firmes defensores socialistas del modelo federal. Sánchez e Iceta se toparán con una protesta convocada por la plataforma independentista Pícnic per la República que le expresarán que "no es bienvenido" por ser "cómplice del 155 y responsable de la represión policial". Los independentistas acudirán con sillas para acompañar sus gritos de "sit and talk" (síentese y hablemos).