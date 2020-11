Puig denuncia que Madrid no puede ser una "aspiradora de talento y recursos"

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha sostenido que la armonización fiscal "no es una cuestión de confrontación sino de igualdad" y ha defendido que Madrid, por el efecto de la capitalidad, "no puede ser una aspiradora de talento, de recursos y de patrimonio".

A preguntas de los periodistas en la clausura del homenaje al exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA hace 20 años, ha defendido que "hay que superar" el 'dumping' fiscal que existe en España y que no es una cuestión que haya surgido ahora sino que hace tiempo que se reivindica la igualdad entre territorios.

EQUIDAD

"Hace mucho tiempo que estamos reivindicando que los españoles tenemos que ser iguales también en aspectos fiscales y eso no significa que se recorte la autonomía", ha apuntado.

A su juicio, "no es posible que el efecto capitalidad finalmente haga que Madrid sea una aspiradora de talento, de recursos y de patrimonio y teniendo esa posición de ventaja no soluciona el problema fundamental de la equidad". "Esto no es una cuestión de identitarismo de confrontación es una cuestión de igualdad", ha concluido.