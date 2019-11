El Reino Unido tramita ahora la euroorden contra Ponsatí

El Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra la exconsejera Clara Ponsatí, después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, haya enviado la información complementaria pedida por las autoridades británicas.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, afirma que "ahora parece que Llarena acusa Ponsatí de desobediencia" y no de sedición. "España ha hecho poco para resolver las contradicciones evidentes que contiene una petición poco sólida. Ahora ha añadido contradicciones y confusiones", ha apuntado Anwar a través de un comunicado, en el que también ha dicho que la información nueva que aporta Llarena es "mínima".

PONSATÍ IRÁ AL JUZGADO EL JUEVES

Ponsatí se presentará ante las autoridades el jueves 14 de noviembre en Edimburgo, según ha anunciado su defensa. Según el abogado, en el texto enviado por Llarena hay pocas pruebas del delito de sedición. "¿Quizás porque no pueden encontrar ninguno?", se pregunta Anwar. Según ha explicado el abogado, los jueces tendrán en cuenta estas "contradicciones" del documento enviado por Llarena.

L’EUROORDRE ENCARA ÉS VIVA- L’EXTRADICIÓ DE @ClaraPonsati – Warrant now accepted by UK, but Judge Llarena now accuses Clara of ‘disobedience’ rather than ‘sedition’! 🎗Ara, acabem el que vam començar. Lluitarem fins al final, i guanyarem! https://t.co/2zkf5rAsyh