Rivera, sobre el acuerdo PP-Vox: 'No me compromete'

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este jueves que el acuerdo del PP con Vox "no vincula al Gobierno" de la Junta de Andalucía que se formará a partir de la investidura de Juan Manuel Moreno.

En una entrevista en 'Telecinco', Rivera insistió en que el Gobierno es solo del PP y Ciudadanos, y las únicas medidas comprometidas son las firmadas por esos dos partidos. El acuerdo entre el PP y Vox, ha señalado, no está firmado por Ciudadanos y "no me compromete", como tampoco al Gobierno.

Aseguró, además, que está plenamente de acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en que no puede haber acuerdos de gobierno con la extrema derecha, y por eso en la Junta de Andalucía no habrá consejeros "populistas", ni de Podemos ni de Vox. Será un gobierno "constitucionalista" que cumplirá con los compromisos adquiridos por Ciudadanos en la campaña electoral.

Rivera ha dejado claro que cualquier pretensión de mermar los derechos de las personas LGTBI o la igualdad entre mujeres y hombres "nos tendrá enfrente", y que no dará "ni un paso atrás" en la lucha contra la "violencia machista". Vox"está proponiendo dar un paso atrás en las libertades civiles y yo no lo voy a dar", ha afirmado.

El líder del partido naranja ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "contagiado" a los socialistas andaluces y que en vez de abstenerse hayan optado por "radicalizarse, podemizarse" y ni siquiera sentarse a negociar con el PP y con Ciudadanos para gestionar un panorama político "complejo" que requiere "inteligencia y sentido de Estado".

De hecho, ha alertado de que después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo podría haber alianzas constitucionalistas pero Sánchez ha ordenado un "cordón sanitario" contra el PP y Ciudadanos, y le consta que muchos dirigentes territoriales socialistas están "preocupados" por cómo van a poder gestionarlo. A Susana Díaz tras su derrota, denunció, "la ha anulado, no ha abierto la boca" y ha terminado asumiendo "las tesis sanchistas".

Rivera no ha querido dar detalles de lo que aún se está negociando, pero anunció que habrá consejeros independientes en el nuevo gobierno de Andalucía para que entre "savia nueva" en las instituciones de la mano de profesionales y expertos en sus ámbitos.

DEFENSA DE MARÍN

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha apuntado este jueves que las medidas que el PP ha acordado con Vox para que este último partido apoye la investidura del 'popular' Moreno como presidente de la Junta "no afectan" a las 90 medidas suscritas para desarrollar en el marco de un gobierno de coalición durante la legislatura en la comunidad, y "no interfieren" con las mismas.

"No chocan en absoluto", ha aseverado Marín en una entrevista en 'Canal Sur Radio' en la que ha insistido en que Ciudadanos "no ha participado en ninguna negociación" entre el PP y Vox, y su partido conoció el acuerdo de ambas fuerzas "una vez que se cerró" y "nos dieron traslado del mismo".