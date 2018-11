Rivera reta a Sánchez a 'llevar en su programa' el indulto a los del 'procés'

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "llevar en su programa electoral el indulto" a los líderes del procés que sean condenados por el Tribunal Supremo. Rivera ha planteado este desafío durante la concentración de la plataforma cívica España Ciudadana en Madrid bajo el lema 'Stop Sánchez, no a los indultos, elecciones ya'.

La concentración ha contado con la asistencia de unos pocos centenares de personas que han interrumpido el discurso de Rivera en varias ocasiones con el grito de "presidente, presidente". "Sánchez necesita conceder indultos y decir que no hay rebelión como si fuera un juez", ha denunciado en referencia al apoyo de los partidos independentistas catalanes para conseguir la mayoría que le ha llevado a la Moncloa.

La pequeña plaza de Isabel II de Madrid, situada frente al Teatro Real, ha sido el escenario elegido por Ciudadanos para mostrar su indignación con la situación política española. La reciente bronca parlamentaria entre el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se llevó un buen número de referencias dentro del discurso del líder 'naranja'. "Están negociando una futura mayoría política y quieren consolidar la mayoría de la vergüenza con el señor Rufián, que escupe a España: el Gobierno está más cómodo con los que escupen a un ministro de España que con los que aplaudimos a un ministro", proclamó.

Ministro en ridículo

En esa misma línea, Rivera acusó a Sánchez de "ridiculizar a un ministro de España" con sus declaraciones sobre el presunto escupitajo lanzado por el diputado de ERC Jordi Salvador. "No tiene límites: es capaz de pactar con los que escupen al Gobierno de España y decir que no le han escupido", señaló. Para ilustrar la situación, recurrió a un símil futbolístico que desató las sonrisas del público: "Y los suyos diciendo que no era penalty cuando Borrell se volvía para mirarlos".

Dentro de esos supuestos pactos con las formaciones independentistas, situó la concesión del indulto a los políticos presos eventualmente condenados por el Supremo. "Llévelo en el programa electoral y ya veremos cuántos ciudadanos le votan", le retó antes de comprometerse a incluir en el de Ciudadanos una promesa: "Si les absuelven lo acataremos, y si les condenan lo respetaremos".

Rivera acusó al presidente del Gobierno de poner a España "a los pies" de Rufián, Torra y Puigdemont, lo que a su juicio significa "humillar al pueblo español". "A Sánchez el 'Frankenstein' se le está yendo de las manos: se ha reunido más con los separatistas que con los constitucionalistas", denunció.

Sin ganas de urnas

En cuanto a la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, el presidente de Ciudadanos subrayó que Sánchez "no quiere urnas porque no se ve capaz de tener una mayoría sin los separatistas". "Le reto a que nos diga cómo piensa gobernar, porque yo no voy a gobernar nunca con los separatistas. Nosotros no nos avergonzamos de defender la Constitución y la justicia", sentenció.

Rivera lamentó los últimos incidentes en el Congreso de los Diputados porque no quiere que el Parlamento "se convierta en un lugar de barro y de insulto". "No solo no tememos a los separatistas, sino que ya les hemos ganado en las urnas, en Catalunya. Ciudadanos les mira a los ojos de frente y les dice os vamos a ganar", aseguró.

Fiscal telonero

El exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo actuó como telonero de Rivera, al que se refirió en su discurso como "Álbert", con acento en la 'a'. Gordillo, que según confesó se estrenaba como mitinero, hizo un enardecido llamamiento a "terminar con los independentistas golpistas" no por su ideología, sino por "haber atacado la Constitución y el Estado de derecho" , como previamente se hizo "con los terroristas" y como se está haciendo también "con los corruptos".