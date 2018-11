Rufián compara el 'procés' y 'la Manada': '25 años por votar y 9 por violar'

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comparado el caso del 'procés' con la sentencia de 'la Manada', pues se piden "25 años de cárcel por votar y nueve años por violar, son unos salvajes", unas palabras que han provocado un rifirrafe con el exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso independentista de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y para la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell.

"25 años de cárcel por votar y 9 por violar. Son unos salvajes. Y si callas, ignoras que el siguiente puedes ser tú", ha escrito Rufián en su cuenta de Twitter, poniendo en comparación el caso del 'procés' con el de 'la Manada', en el que se condenó a cinco hombres por abusar sexualmente de una joven en Pamplona.

Un mensaje al que ha reaccionado directamente el exportavoz de Cs en el Parlament Jordi Cañas, que ha respondido a Rufián que la acusación es "por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Por violar y derogar el Estatuto y la Constitución, por intentar dar un golpe de estado contra la democracia y el Estado de derecho, y por amenazar la convivencia. De nada".

Ha sido entonces cuando Rufián ha contestado al dirigente de Cs: "Pues si tan valiente eres y lo tienes tan claro te vas (a las cárceles de) Lledoners y Puig de les Basses y les dices a tus excompañeros de hemiciclo a la cara que se merecen estar 25 años en la cárcel. No os he visto ni a uno hacerlo, Torquemadas".

