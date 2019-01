Sánchez desafía a PP y Ciudadanos: "Gobernaré hasta el 2020"

El PSC ha reunido este sábado en Barcelona a varios centenares de militantes para presentar la candidatura de Jaume Collboni de nuevo como candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona. El acto lo ha protagonizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha servido para presionar al independentismo para que vote a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha planteado Sánchez, sin pedirlo explícitamente a PDECat y ERC, sino al conjunto de partidos. Pero al mismo tiempo ha dejado claro que su intención es agotar la legislatura aunque no logre sacar adelante las cuentas: "Cuando Pablo Casado y Albert Rivera piden elecciones ya, que esperen sentados hasta el 2020 porque vamos a gobernar".

En su intervención, Sánchez ha sido también crítico, si bien sin tanta contundencia, con el soberanismo. "¿No va siendo hora de que la Generalitat gobierne y resuelva los problemas de los ciudadanos?", ha planteado, al tiempo que ha añadido: "Lo siento, señores independentistas, ustedes no tienen la mayoría social en Cataluña". Sánchez ha advertido al independentismo de que la resolución del conflicto va a tardar tiempo, porque, ha argumentado, la oposición en España no favorece una solución. Y ha insistido en que el independentismo ha de pasar "del monólogo al diálogo".

ATAQUE A LAS "TRES DERECHAS"

Sánchez ha acusado a "las tres derechas" españolas (PP, Ciudadanos y Vox) de pretender la "involución". "Son los 'voxsonaros' de la política española", ha aseverado, . El presidente del Gobierno ha desgranado los avances sociales que, a su juicio, conllevarían las cuentas aprobadas el viernes. "Estos Presupuestos están cargados de valores sociales y de enorme sentido común, y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unas cuentas que permiten que Catalunya y España avancen en modernización económica, creación de empleo y reconstrucción del Estado del bienestar", ha afirmado.

Sánchez también ha arremetido con dureza contra el pacto para el nuevo Gobierno andaluz. "Quien elige de adversario a las mujeres, pierde seguro", ha afirmado en relación a Vox y sus planteamientos contra las políticas de igualdad.

ICETA PIDE EL 'SÍ' A LOS PRESUPUESTOS

En su intervención inicial, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al Govern y al independentismo que vote a favor de los Presupuestos del Estado. "El 'no' es imposible. Les pido a los partidos independentistas que no caigan en la contradicción de por un lado pedir más recursos y por otro votar 'no' a este proyecto. Será imposible para alguien que quiera decir que gobierna para los intereses del país, de los catalanes, haber patrocinado un voto negativo a este Presupuesto".

Iceta también ha aprovechado para atacar a la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, de quien ha dicho que "ha fracasado" en su gobierno. "Ha fracaso en seguridad, vivienda, turismo, de hecho sólo tomó una decisión buena, que fue pactar con nosotros", ha afirmado el dirigente del PSC.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sido más crítica que Sánchez con los independentistas -a los que el Gobierno dice querer atraer para aprobar sus cuentas-, de quienes ha dicho que "no piensan ni gobiernan para la gente del país y solo miran por sus intereses", al tiempo que ha acusado al Govern de no gobernar y de haber roto "con la democracia y la convivencia" hace un año.