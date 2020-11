Sánchez lanza un gesto a las víctimas del terrorismo tras el acercamiento a Bildu

En política los gestos y las formas a veces importan, y mucho. Y más ahora, cuando la tormenta por el casi seguro apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 aún no ha amainado. Ferraz y la parte socialista del Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha negado con vehemencia que exista ningún tipo de acuerdo con la formación aberzale. Pero la imagen de alianza se ha instalado, imagen que el Gobierno intenta contrarrestar. Este martes buscó hacerlo con una reunión del patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT), acompañado de seis miembros de su Gabinete. Todos, por cierto, del PSOE, y ninguno de Unidas Podemos.

La cita tuvo lugar en la Moncloa, y tras el Consejo de Ministros. El equipo del presidente quiso darle empaque al encuentro y pospuso incluso la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

Sánchez mantuvo el encuentro con el patronato del Centro Memorial con seis ministros a su lado: la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y cinco titulares de departamento: los responsables de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Educación, Isabel Celaá; Política Territorial, Carolina Darias, e Inclusión, José Luis Escrivá.

La fundación, adscrita al Ministerio del Interior e inscrita en 2015, es el resultado del mandato contenido en la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, que precisamente preveía la creación de un centro nacional para la memoria con sede en el País Vasco, y tiene como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos contra el terrorismo. La presidencia de honor de la fundación recae en el Rey y el patronato está presidido por el propio jefe del Ejecutivo. De los 21 patronos, 10 pertenecen a la Administración General del Estado más el presidente. Es la segunda vez que Sánchez se reunió con la FCMVT. La primera fue en 2018.

La Moncloa había comunicado previamente que la reunión de Sánchez y sus ministros sería con la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), presidida por Tomás Caballero desde el pasado julio, entidad de carácter también institucional, pero luego se corrigió. En cualquier caso, no todas las asociaciones comparten la cita de esta martes. De hecho, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Maite Araluce, lanzó un duro comunicado, en el que expresaba su absoluta sorpresa y decepción tras tener conocimiento del encuentro en la Moncloa y del que no había sido informado previamente. La AVT recordaba que ocupa dos puestos en el patronato de la FVT, uno de ellos la vicepresidencia.

MUTISMO DE SÁNCHEZ

Pero la reunión es con el patronato de la FCVMT, en la que solo de los 21 patronos lo son en representación de las víctimas, uno de ellos Caballero. Desde la AVT queremos desmarcarnos de este encuentro que solo busca blanquear a un presidente del Gobierno que nos lleva ignorando años. La AVT subraya en su comunicado que han solicitado a Sánchez varios encuentros y ante su mutismo se dirigieron a su director de Gabinete, Iván Redondo, que contestó que no se podía llevar a cabo el encuentro.

La AVT querría abordar con el Ejecutivo tres puntos: la política penitenciaria, los homenajes a terroristas y su relación con su socio preferente EH Bildu. Respecto a lo primero, la misma asociación reconoce que son legales y que los han hecho otros gobiernos anteriores, aunque suponen un dolor para las víctimas. Además, desearía que se suba el listón y se exija a los presos de ETA colaborar con la Justicia para impedir que se sirvan de la legalidad penitenciaria para vaciar las cárceles.

La AVT quiere, además, que se reformen las leyes para que los ongi etorri no se produzcan. Y querría que se rompan todos los pactos con Bildu mientras no condenen la violencia de ETA y reconozcan que ninguno de sus asentados tuvo justificación alguna. Las víctimas del terrorismo no estamos representadas en ese organismo, la FCVMT, concluye el comunicado de la AVT.