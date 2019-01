Sánchez: 'Viva España, pero que no viva enfrentada'

Pedro Sánchez criticó a las tres derechas, PP, Cs y Vox, por decir Viva España cuando quieren que esté enfrentada y no unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial.Viva España, claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial de nuestro país, clamó el presidente del Gobierno durante su intervención en un acto en Murcia.En la misma línea, destacó que el sentido común lo representa el PSOE, frente a una derecha decadente y sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización. Escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir viva España, pero ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor, aseveró.Cuando escuchas a los líderes políticos que tratan de expulsar de la política a la mujer, están confundidos, quien expulse en el siglo XXI a la mujer de la política será expulsado por la mujer de la política, sentenció Sánchez.Durante el fin de semana al presidente le devieron pitar los oídos profusamente. No solo por los reproches que le lanzaban Pablo Casado, José María Aznar y otros miembros del PP desde la convención popular. Sino también por los vertidos desde las filas de Vox y Ciudadanos.

CRÍTICAS DE CIUDADANOS

Este domingo, desde Valencia, Albert Rivera aseguraba que cada minuto que el líder socialista en la Moncloa, sin convocar elecciones, los españoles le conocen, y ha añadido que los ciudadanos están tomando la matrícula a todos los políticos.En un acto organizado por la plataforma España Ciudadana en Valencia para arropar a Toni Cantó (que se presentará a las primarias del partido para ser el candidato naranja a las autonómicas), Rivera acusó a Sánchez de tener unas tijeras gigantes con las que corta puentes para volver a la España de los rojos y los azules.Rivera cargó con dureza contra el actual Ejecutivo, reivindicando una España distinta a la actual, en la quePuigdemont, Torra o los 'podemitas' de turno no marquen la agenda de cada día, en la que el presidente del Gobierno no esté más preocupado en perpetuarse en la Moncloa que en dar paso a la voz de los españoles, y en romper puentes entre los moderados y aliarse con populistas y separatistas.