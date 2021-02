Las siete mejores frases de la confesión de Barcenas: todas las claves

Luis Bárcenas ha abierto la caja de pandora y señala al PP y a Mariano Rajoy, justo la semana antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgar el presunto pago con dinero en 'b' de las obras de Génova 13, por el que el ex tesorero del PP se enfrenta a cinco años de prisión.

Estas son las frases más destacadas de su confesión.

Rajoy, conocedor y destructor

“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.

Sobres y nombres

“Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo".

La grabación de Lapuerta

“Existe una grabación en poder de una persona -que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal- que yo he escuchado, en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.

Rosalía en prisión

"Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1".