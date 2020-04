El supermercado que lidera las compras en cuarentena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

En mercadona los primeros días se respetó el aforo máximo y el vigilante de seguridad no dejaba entrar .as gente del máximo, pero enseguida se dejó entrar ( por lo menos donde yo voy) a todos y los supermercados están a reventar de gente muchas veces. La aglomeración en pescadería por ejemplo hacia imposible que se guardase la distancia dd seguridad . También observo a veces que no dicen nada cuándo van varias personas juntas, todo eso es jugar con ventaja.