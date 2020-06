Susana Díaz se desmarca de las críticas contra Felipe González: "merece reconocimiento aunque discrepemos"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, trató este jueves de desmarcarse de las críticas que arrecian en el interior de su partido contra el expresidente Felipe González, cuestionado por sus continuos reproches a la labor de Pedro Sánchez, y a quien ahora un documento de la CIA vincula con los GAL. ¿Alguien puede cuestionar a Felipe González lo que ha sido?, dijo la andaluza a la salida del Parlamento autonómico, es lógico que tengamos todos reconocimiento y respeto a sus opiniones aunque a veces discrepemos, zanjó.

González ha sido uno de los grandes apoyos de la socialista andaluza, y uno de los valedores de su intento por conquistar la secretaria general del PSOE en las primarias que finalmente encumbraron a Sánchez. Desde entonces, y convertido en un molesto jarrón chino, no ha ocultado sus diferencias con el rumbo de su partido, llegando a calificar hace unos días la coalición con Podemos de camarote de los Hermanos Marx. Una situación que provocado críticas de la formación morada y que ha llevado al secretario general del PSE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, a cuestionar su lealtad política con los socialistas. No ha sido leal los últimos días ni con el Gobierno ni con el PSOE, dijo, y viendo nuestros estatutos, quizás no haya razones para expulsarle del partido, pero, en algún momento, quizás deberemos decirle a Felipe González que ya basta. Unas palabras que nadie desde Ferraz ni Moncloa han reprochado.

Ahora, Díaz ha tratado de remar entre las dos aguas, sin ofender al sanchismo ni a su mentor, a quien reconoció su admiración. Tengo un respeto profundo y mi reconocimiento y cariño es público y notorio hacia Felipe González, todo el mundo lo sabe, pero hay veces que coincido y otras veces que no, incluso lo he sufrido en mis carnes, aseguró. La líder del PSOE andaluz aludió entonces a su trayectoria política, tildándole de padre de la sanidad y la educación pública en España, para señalar que es lógico que tengamos un reconocimiento y respeto a sus opiniones, aunque a veces discrepemos de ellas.

Díaz quiso rebajar las críticas de Andueza a las de un simple militante del PSE, demos la dimensión a las cosas que hay que darle, para a continuación atacar al PP andaluz, que en plena sesión del Parlamento andaluz le preguntó si iba a defender o no al expresidente González de los ataques de su propio partido. Cuando la derecha se siente acorralada tira de cualquier cosa, reprochó, cuando intenta esconderse en líderes que ya son más que del PSOE para seguir su escalada de crispación es que no se han enterado de lo que va este país.