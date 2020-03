Torra acusa a Sánchez de "confiscar competencias" por el coronavirus

El enfrentamiento territorial se ha colado de lleno este sábado en la crisis sanitaria por el coronavirus. La Generalitat ha aprovechado el borrador del decreto de medidas que está preparando el Gobierno para denunciar una supuesta invasión de competencias y para afirmar que el Ejecutivo central está actuando tarde y mal frente a la pandemia.

El presidente Quim Torra, que ha anunciado unas elecciones en Cataluña que todavía no tienen fecha, busca dar la impresión de que se ha puesto al frente de la crisis. Lo hizo el viernes, cuando anunció que creía que toda Cataluña debía quedar confinada, aunque la Generalitat no tiene competencias para llevar a cabo esa medida. Y lo ha hecho este sábado, después de que se publicaran en los medios algunos detalles de la declaración del estado de alarma.

"He llamado al lendakari Urkullu para valorar el avance de la pandemia del coronavirus y la respuesta que hay que dar. Coincidimos en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo, no recentralización", ha el presidente.

Tuits desde Waterloo

La Generalitat también ha convocado de urgencia una rueda de prensa para subrayar el expresidente Puigdemont. Han comparecido para responder las preguntas de los medios las formulaban de manera telemática- la portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, y el consejero de Interior, Miquel Buch, ambos de JxCat, además del doctor Xavier Llebaria, director de la Agencia de Salud Pública. No lo ha hecho la consejera de Salud, Alba Vergés, de ERC.

Los representantes políticos han cargado contra la recentralización que, interpretan, supondrá la declaración del estado de alarma. Necesitamos darnos apoyo, no una invasión competencial, ha dicho Budó, que también ha considerado necesario que se consolide un frente común contra las medidas entre Torra y el lendakari Urkullu.

"Vamos un paso por delante"

El consejero Buch incluso ha presumido de ir por delante del Gobierno en la toma de decisiones: Vamos un paso por delante, bienvenido el Gobierno a las medidas difíciles y drásticas.

Han añadido que Torra trasladará su visión sobre la crisis a Sánchez el domingo, cuando se celebrará la conferencia entre el presidente y los líderes autonómicos que debía haber tenido lugar este sábado, y que se ha retrasado porque el Consejo de Ministros se ha alargado más de lo previsto.