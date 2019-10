Torra, a los alcaldes: "El ejercicio del derecho a la autodeterminación no tiene camino de retorno"

El presidente del Gobierno, Quim Torra, se ha dirigido a los casi 700 alcaldes que este sábado le han trasladado la moción de rechazo a la sentencia aprobada a sus consistorios y los ha reclamado que no desfallezcan. "El ejercicio del derecho a la autodeterminación no tiene camino de retorno. No podemos desfallecer", ha afirmado, en un acto a la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, en que los alcaldes han lucido las varas y han gritado "libertad" e "independencia". "Estamos en un momento clave y sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos", ha subrayado Torra.

El vicepresidente, Pere Aragonès, por su parte ha expresado que la presencia de casi 700 ayuntamientos constata el desconocimiento de quien piensa que este es un conflicto entre catalanes. El también consejero catalán de Economía ha afirmado, además, que la sentencia es "injusta" y que votar nunca puede ser considerado delito. En este sentido, Aragonès ha defendido el diálogo y la democracia para resolver los problemas políticos.

Torra ha invitado a los alcaldes de los ayuntamientos catalanes que han aprobado la moción de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la condena, pide la amnistía para los presos y defensa el derecho a la autodeterminación. El texto fue promovido por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que hicieron un llamamiento a participar en este encuentro para los alcaldes para librar al presidente las mociones aprobadas y firmadas.

Al acto ha asistido varios consejeros catalanes, además de presidente de Parlament Roger Torrent, y representantes del mundo local, como el presidente del ACM, Lluís Soler, o el presidente de la AMI, Josep Maria Cervera. Este último hizo mención a la ausencia de Ada Colau, sin citarla, como máxima representante del ayuntamiento de la capital. "No ha podido ser pero continuaremos trabajando", ha añadido.