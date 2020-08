Torra sugiere que desobedecerá si el Supremo lo inhabilita

El 'president' Quim Torra, ha sugerido que podría desobedecer la inhabilitación que decrete el Tribunal Supremo respecto a la sentencia del TSJC que lo inhabilitó por la pancarta en favor de los presos. "He desobedecido dos veces. No creo que sea la última que lo haga. En cualquier caso, lo que le puedo decir es que no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna manera", ha afirmado Torra en una entrevista en TV-3.

El 'president' ha dado por hecha su inhabilitación por parte del Supremo. "No espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación. De la justicia española no espero nada", ha aseverado. Torra ha eludido concretar la fecha de las elecciones en relación a esta posible sentencia, más allá de afirmar que conoce ya la fecha de las elecciones pero no la revelará. "Desde hacen meses que sé perfectamente la fecha, porque yo la fijo en función del interés del país sobre todo, y del prestigio de la institución", ha afirmado. "Ningún tribunal marcará mi calendario", se ha limitado a afirmar. "La legislatura no necesariamente hay que agotarla, lo que sea mejor para el país", ha añadido.

Sin candidato alternativo

"Si se inhabilita un 'president', que la dignidad de la presidencia se preserve y no se escoja ningún otro 'president', solo faltaría", ha reclamado Torra respecto al hecho de que tras su posible inhabilitación se abre un periodo legal durante el que se puede presentar un candidato alternativo. "No podría entender que ningún partido independentista presentara ningún candidato", ha añadido Torra en un mensaje directo a JxCat y también a ERC.

Estado de Alarma y Ejército

Torra ha afirmado que no descarta pedir el estado de Alarma para Cataluña y la ayuda del Ejército español para afrontar los rebrotes de coronavirus. "Podríamos llegar a necesitarlo el estado de Alarma, no descarto nada, no descarto tener que pedir personal del Ejército si es necesario, la prioridad para mi es la salud y la vida de las personas, lo que haga falta", ha asegurado.

Sobre el estado de Alarma lo ha considerado una posibilidad en caso de requerirse que se decrete un cierre perimetral de toda Cataluña. Preguntado sobre si estas dos posibilidades son contradictorias con las críticas al Gobierno por haber decretado el estado de Alarma, Torra ha contestado: "Cuando las cosas son para ayudar, a mi no me cuesta nada, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez decarló el confinamiento total la primera persona que salió fui yo. Cuando el Estado central hace lo que ha de hacer salgo y digo: es una buena decisión".

Contacto con Sánchez

En una entrevista en TV-3, Torra ha revelado una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación de la pandemia, y se han emplazado a hablar al respecto del posible estado de alarma que las autonomías puedan decretar y sobre la situación de las familias en casos de covid en las escuelas. El 'president' ha incidido sobre todo en la necesidad de compensaciones a las familias que deban cuidar a sus hijos si en los centros escolares se decretan brotes de covid que dejen en casa a los menores.

"Máxima responsabilidad, evitar aglomeraciones, hacer las cosas con creatividad y rigor que la ANC ha demostrado siempre", ha reclamado Torra en relación a las próximas movilizaciones de la Diada, y ha defendido el derecho a la manifestación.

La crisis del PDECat

Torra ha lamentado que el PDECat haya llevado a los tribunales a los fieles al 'expresident' Carles Puigdemont por la usurpación del nombre de Junts per Catalunya. "Lamentar que se hay judicializado una cuestión como esto, siempre es bueno no llevar las cosas a este extremo", ha afirmado, y ha confirmado que no militará en el nuevo partido del 'expresident' Puigdemont para centrarse en la pandemia y "mantener todos los puentes" en el independentismo.

"Tenemos cifras muy altas, hemos de bajar la curva, los mensajes a los 'consellers' es de máxima concentración y no distraerse en especulaciones electorales", ha afirmado sobre la situación de diversos 'consellers' que podrían ser candidatos electorales.