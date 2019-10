Torrent anuncia un pleno del 'Parlament' como reacción a la sentencia

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado que la Cámara catalana celebrará un pleno específico como reacción a la sentencia del 'procés', para que los 135 diputados puedan expresar sus opiniones "ante la gravedad de los hechos". Torrent lo ha avanzado durante una entrevista en el programa 'Faqs' de TV3 en la que ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar y "hacer que la represión del Estado sea insostenible". En este sentido, ha opinado que será necesaria una movilización "persistente" en la calle aunque sin perjudicar la vida cotidiana de los catalanes. "La represión ha venido para quedarse", ha advertido.

"Cada paso que demos debe ir en la línea de agudizar las contradicciones democráticas del Estado, no las nuestras propias", ha afirmado el presidente del Parlament, que también ha asegurado que los independentistas deberán de ser capaces de explicarlo internacionalmente.

Ha llamado a crear "incentivos democráticos para que al Estado, desde el punto de vista político, le salga más caro intentar cronificar el conflicto, o incluso poner a los independentistas en la prisión, que sentarse en una mesa a negociar el referéndum".

Torrent ha insistido que defenderá el derecho a debatir sin censura: "Defenderé los derechos fundamentales de los diputados, no porque eso suponga una desobediencia, sino porque me parece que no tengo alternativa", ha dicho. Ha reiterado que en el Parlament "se ha de poder hablar de todo, no solo de lo que le guste al Gobierno español". "No podemos convertir la Mesa en un órgano censor ni en un tribunal constitucional en miniatura".

Estas palabras de Torrent se enmarcan en los últimos requerimientos del Tribunal Constitucional tras los recursos del Gobierno a las resoluciones de la Cámara catalana relativas al derecho de autodeterminación, a la desobediencia civil o a la salida de la Guardia Civil de Cataluña.