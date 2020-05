Urkullu comparece a las 15 horas: las elecciones vascas el 12 de julio, más cerca

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado este lunes Consejo de Gobierno extraordinario a las 13.00 horas y, posteriormente, sobre las 15.00 horas, comparecerá públicamente, probablemente para anunciar elecciones para el 12 de julio.

Ambas convocatorias se han conocido a las 9.30 horas de esta mañana.Todo hace prever que Urkullu anunciará elecciones autonómicas para el 12 de abril, una vez oídos los partidos políticos en una reunión el 14 de mayo, requisito que estableció Urkullu en su decreto 17 de marzo por el que dejaba sin efecto los comicios del 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

Tras el encuentro entre las formaciones políticas, en las que solo EH Bildu y Elkarrekin Podemos se opusieron a celebrarlos en julio, ya que el resto condicionaba su desarrollo a que se hiciera "con garantías sanitarias y democráticas", todo apuntaba a que el presidente del Gobierno Vasco podría convocar a las urnas el 12 o el 19 de ese mes, en el que los expertos sanitarios creen que habrá menos riesgo de transmisión de la infección.

A todo ello se une la tendencia a la baja de la pandemia en Euskadi, que le permitirá, de seguir así, proseguir en la evolución en las fases de la desescalada -el próximo 25 podría pasar a la fase 2-, lo que favorece la perspectiva de unos comicios.

Garantizar el voto

El Gobierno Vasco ya planifica, además, cómo garantizar las medidas de seguridad para toda la ciudadanía, y facilitar el voto, sobre todo, para los mayores y colectivos de riesgo.

Además, los servicios jurídicos del Ejecutivo ya plantearon la posibilidad de que se fije una primera fecha para celebrar las elecciones autonómicas vascas en julio y una segunda alternativa tras el verano -septiembre u octubre-, por si la primera no se pudiera realizar al producirse un retroceso en la evolución de la pandemia. De esta forma, se tendría margen para no llegar a la fecha límite en la que concluye la legislatura, el 25 de octubre, a partir de la cual se entraría en un periodo de vacío legal. (No obstante, esta es una cuestión que debería ser avalada por la Junta Electoral del País Vasco).

Rumbo al 12 de julio

Para que las elecciones se celebraran el 12 de julio, el lendakari debía convocar este lunes las elecciones e informar al Consejo de Gobierno, algo que ya ha hecho de forma extraordinaria.

De esta forma, el decreto de elecciones se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) este martes, 19 de mayo, para que transcurran los 54 días que establece la LOREG hasta la celebración de los comicios.

Los partidos políticos tendrían que presentar candidaturas entre el 3 y el 8 de junio y se publicarían en el BOPV el 10 de junio. La proclamación de los candidatos, una vez subsanadas las irregularidades, sería el 15 de junio, y se publicarían el 16 en el Boletín. La solicitud del voto por correo del 20 de mayo al 2 de julio, y la campaña arrancaría -si no hay modificaciones, ya que se estudia acortarla a una semana- el 26 de junio.