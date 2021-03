El veto a Montero por parte del Gobierno de Ayuso concita las críticas de todos los partidos, salvo Vox y Cs

El 8-M se cerró con el polémico veto del Gobierno Isabel Díaz Ayuso a la participación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un acto celebrado en un colegio de San Blas. La prohibición, según explicaron fuentes del Ejecutivo madrileño, era para evitar el "adoctrinamiento" de los menores por parte de la dirigente de Unidas Podemos. Esta decisión desencadenó los reproches de los morados y, a lo largo de este martes, el resto de partidos. Con la excepción de los dirigentes del PP.

Montero había sido invitada por el instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno. Sin embargo, el Gobierno autonómico canceló el acto al considerar que la ministra iba a dar un "acto político" y que no había proporcionado todos los detalles del evento que permitieran valorar si "se vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene". Sin embargo, fuentes del Ministerio de Igualdad señalaron el pasado lunes que el evento estaba "previsto desde hace semanas".

Este martes, varios dirigentes populares han aplaudido que la Consejería de Educación, finalmente, no permitiera la celebración de ese encuentro, aunque no han esgrimido razones relacionadas con el coronavirus. "Me alegra que no haya dado esa charla porque los chavales no merecen adoctrinamiento. No somos contrarios a que haya visitas institucionales, pero una cuestión son visitas institucionales y otra esto", ha sentenciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En la misma línea, la presidente de la Comunidad ha apuntado que "un padre no tiene por qué ver a la ministra Montero adoctrinando a su hijo en clase" y ha pedido a la dirigente de Unidas Podemos "que vaya en otros horarios y los padres decidan si sus hijos van o no". El único que se ha referido a los motivos sanitarios ha sido el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que ha preguntado si Montero "quizá por ser pareja del vicepresidente del Gobierno o ministra se piensa que a ella no se le aplican las regla de los demás".

"Palabras repugnantes"

"No hay problema sanitario, es un problema con el feminismo", respondió Montero a última hora del pasado lunes. A renglón seguido, sostuvo que en el Gobierno de Díaz Ayuso han "demostrado que son unos mentirosos" al esgrimir cuestiones sanitarias cuando el propio alcalde "está diciendo con claridad que prohíben una actividad educativa cuando no les gusta".

Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha lamentado este "veto sectario" y ha condenado las "palabras repugnantes" de Ossorio por referirse a Montero como la mujer de Pablo Iglesias. Además, el dirigente morado ha asegurado que Díaz Ayuso es la "puerta de entrada" a las instituciones de la extrema derecha y ha avisado de que la cancelación del acto "demuestra que es una ultra, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho".

La portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, también tachó de "vergonzosa" la actitud de la Comunidad de Madrid. "sus ataques hacen más fuerte al feminismo", sentencio en Twitter. Su compañero de partido y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, aseguró que Díaz Ayuso tiene miedo de que los estudiantes "se contagien derechos, conciencia social sobre la feminización de la pobreza, o sobre las consecuencias de su neoliberalismo".

Razones "incomprensibles"

No obstante, los morados no son los únicos que han cargado contra el Gobierno autonómico. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado que el veto es "lamentable" e incomprensible". "Lo que está intentando hacer la presidenta en la Comunidad de Madrid sí es adoctrinar", ha explicado la dirigente socialista recordando que Díaz Ayuso quiso impulsar la censura parental que defiende el partido de Santiago Abascal.

"Imaginen que fuera al revés, que Podemos hubiera vetado a una ministra del PP. Se estaría comentando hasta en El Tiempo y sería un escándalo", ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El líder de Más País, Íñigo Errejón, más allá de señalar lo "extremadamente grave" y "muy peligroso" que resulta el veto, también ha planteado un ejercicio similar al diputado republicano catalán: "¿Se imaginan que el presidente del Gobierno catalán o que el lehendakari prohibiesen un acto de un ministro en su territorio? ¿Se imaginan qué nivel de crispación y de discusión política habría?", se ha preguntado.

A las críticas se ha sumado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha subrayado que las razones para cancelar el encuentro resultan "incomprensibles". Además, ha destacado que el pasado lunes sí se permitió que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, acudiese al colegio Ramiro de Maeztu de la Comunidad de Madrid para visitar las instalaciones deportivas que sufrieron destrozos durante la tormenta Filomena.

Fuera de las aulas

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado que "la política tiene que estar fuera de las aulas", pero que "hay políticos que no están muy dispuestos a arribar el hombro y se dedican a hacer política donde no es". Por otro lado, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha ironizado con que le "encanta que la ministra Montero vaya a todas partes" y que le parece "fenomenal" porque muestra lo que es el feminismo que defienden en Unidas Podemos.