Vicente Vallés lanza un nuevo dardo a Pablo Iglesias

El último fin de semana ha estado marcado por la polémica entre Podemos y Vicente Vallés, después de que Pablo Echenique cargara públicamente contra el presentador de 'Antena 3 Noticias' debido a su manera de informar sobre el partido morado en el informativo que presenta cada noche. El periodista, que ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión, reapareció este lunes al frente de su programa y no dudó en mantener su ya habitual tono crítico contra el Gobierno.

"Pablo Iglesias dice ser víctima de sectores poderosos entre los que señala directamente a determinados periodistas y medios de comunicación. Asegura que pretenden sacar a Podemos del Gobierno", comenzó diciendo Vallés para introducir el vídeo en el que el vicepresidente arremete contra algunos medios: "Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en el Gobierno de este país. Ahora van a hacer lo que no está escrito para sacarnos".

Tras la emisión del corte, Vallés compartió de manera implícita su opinión sobre las contundentes palabras del político: "Pablo Iglesias ya utilizó la estrategia de enfrentarse a determinados periodistas y medios de comunicación en años anteriores y en elecciones anteriores. Hoy, días antes de las elecciones vascas y gallegas, también habla de que Podemos se enfrenta al poder. Y ahora lo dice desde el Gobierno, desde el poder, como vicepresidente".

Pero además, el periodista también se hizo eco de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado por este asunto. El jefe del Ejecutivo prefirió no entrar a valorar este tema porque, tal y como recordó, nunca se ha pronunciado sobre el trato que le han dado a él mismo los medios de comunicación. "Por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre un colega del Gobierno", explicó el presidente, cuya postura t ampoco convenció a Vallés: "Ha optado por no cuestionar la estrategia política de quien el propio presidente califica como su colega en el Gobierno".