Las víctimas del terrorismo piden a Francia que extreme su vigilancia sobre Josu Ternera

Las víctimas del terrorismo de la asociación vasca COVITE han mantenido conversaciones esta mañana con la jueza francesa de enlace con la justicia española, Frédérique Porterie, para pedirle información sobre la decisión tomada po la Corte de Apelación de París de excarcerlar al etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', al parecer por necesidades sanitarias del preso.

La jueza no ha podido darles demasiados detalles acerca del fallo, especialmente las motivaciones que pedían conocer las víctimas, pues no le había llegado aún la resolución tomada por el tribunal parisino. Pero las razones sanitarias no han sido desmentidas por esa instancia de enlace.

Las víctimas españolas han recordado a la jueza el largo tiempo que Josu Ternera fue capaz de eludir la acción de la Justicia, y el valioso caudal de información que debe guardar, y que sería decisivo para el esclarecimiento de crímenes de ETA sin resolver.

SORPRESA

"Nos ha sorprendido mucho que se ponga en libertad de repente a quien ha sido el terrorista más buscado de Europa durante 17 años explica a EL PERIÓDICO la presidenta del colectivo de víctimas, la donostiarra Consuelo Ordóñez-. Si Josu Ternera se fugara, el prestigio de la justicia francesa se llevaría un tremendo golpe".

Precisamente, un comunicado emitido en la tarde de este miércoles por COVITE recuerda a la justicia francesa el "preocupante historial de huidas" del etarra, durante años "en los que ha burlado reiteradamente el cerco policial de varios cuerpos de Europa".

Esas fugas continuadas, según Covite, "supusieron una humillación de casi dos décadas para los que sufrieron la barbarie terrorista". El comunicado recuerda, en palabras de su presidenta, que "ETA no se acabó con la caída de Ternera. Aún quedan cerca de 30 miembros de la banda sin detener".

ATENTOS EN INTERIOR

En el Ministerio del Interior del Gobierno de España no comentan la excarcelación admitida hoy por el tribunal francés, por ser "una decisión estrictamente judicial", explican fuentes de ese departamento. El organismo que dirige el ministro en funciones Fernando Grande-Marlaska prestará especial atención a la tramitación de las dos órdenes europeas de detención que emitió la Audiencia Nacional tras la detención del etarra.

Las mismas fuentes recuerdan que esta decisión francesa no interrumpe el proceso judicial abierto por diversas causas contra el terrorista, y asegura que "más tarde o más temprano", Urrutikoetxea será juzgado en España.

Antes de asumir el cargo de jueza de enlace de la justicia francesa con la española, la magistrada Porterie fue nombrada en enero de 2018 inspectora general en la Corte de Apelación de París, precisamente el tribunal que ha decidido su excarcelación controlada, y ante el que Josu Ternera tiene abiertas tres causas, dos de ellas de recurso por condenas anteriores.