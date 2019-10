VÍDEO EN DIRECTO | Manifestaciones de la huelga general en Cataluña

Barcelona centra el interés de la huelga general en Catalunya con motivo de la manifestación contra la sentencia del 'procés'. Estas son las últimas noticias de la jornada: movilizaciones, cortes de tráfico, reacciones políticas...

21:15. La CUP celebra la desobediencia "masiva"

La CUP ha celebrado este viernes las movilizaciones de estos últimos días en Cataluña, que representan un "acto masivo de desobediencia civil sin precedentes en el sur de Europa en las últimas décadas", y ha pedido "sostener" esta movilización en el tiempo.

21:13. 44 heridos

Un total de 44 personas han sido atendidas por el Servei d'Emergències Mèdiques este viernes, 34 de ellos en Barcelona.

21:07. Barrera entre violentos y la policía en Lleida

Centenares de personas han hecho una barrera durante entre un grupo de jóvenes que lanzaban petardos, cristales y piedras, y un cordón policial que protegía la subdelegación del Gobierno en Lleida, para evitar los disturbios. Los vecinos que han tratado de evitar la confrontación entonaban consignas como 'Somos gente de paz', 'Así no' y 'No queremos encapuchados'.

21:05. Marlaska avisa a Torra

“Quiero dejar constancia de que ya es hora y espero que el ‘president’ de la Generalitat y el conjunto de las instituciones, viendo a los grupos independentistas violentos, que hagan una condena expresa y determinante como un elemento coadyuvante como un elemento de importancia máxima para hacerles frente”, ha apelado. “Es relevante que las instituciones políticas autonómicas y el ‘president’ Torra haga una condena expresa del independentismo violento. Es importante y relevante en un Estado de derecho”, ha vuelto a apelar desde su comparecencia en el palacio de la Moncloa.

21:04. Un segundo agente de Policía resulta herido

Un segundo agente de la Policía ha resultado herido en los disturbios frente al edificio de Jefatura de Via Laietana de Barcelona, donde un compañero suyo ha quedado momentáneamente inconsciente tras caer al suelo y recibir el impacto de un objeto en la cabeza. Según han informado a Efe fuentes policiales, el agente ya ha sido evacuado a un centro hospitalario para evaluar su estado.

21:03. 207 agentes heridos

Según los datos de Interior, hay 207 agentes heridos (uno ello esta tarde, está grave), 800 contenedores quemados y 107 vehículos policiales dañados. Marlaska ha insistido en que el Gobierno garantizará las infraestructuras críticas y que, entre ellas, está el centro de Barcelona. El ministro ha desmentido que agentes de la Guardia Civil vaya a desplegarse en el área metropolitana de Barcelona.

21:02. RSF denuncia un aumento en los ataques a prensa

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido este viernes el cese de las agresiones a los periodistas en Cataluña tras constatar un aumento en la intensidad de los ataques a la prensa, que sufre "toda clase de agresividad física y verbal" durante la cobertura de la información sobre las protestas de los últimos días por la sentencia sobre el 'procés'.

21:01. Los Mossos cargan en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han iniciado cargas contra un grupo de manifestantes violentos que lanzaban objetos y elementos de pirotecnia contra la sede de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Al acabar la manifestación contra la sentencia del "procés", que ha transcurrido sin incidentes y en un ambiente festivo, unas quinientas personas, según la Policía Catalana, se han concentrado ante la sede oficial y han comenzado a lanzar todo tipo de objetos.

20:59. Iceta se pregunta dónde está Torra

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha preguntado por dónde está el presidente del Govern, Quim Torra, y por qué no se dan explicaciones desde el Ejecutivo catalán sobre los disturbios de este viernes, y ha concluido que Torra "debe dimitir". "¿Ante los graves incidentes de carácter violento que se están dando en la Via Laietana de Barcelona, el Govern no tiene nada que decir?", ha cuestionado a través de un apunte en su cuenta de Twitter.

20:54. Marlaska, sobre los altercados

"Los grupos violentos, alrededor de unas 400 personas, de forma oganizada centran la violencia sobre la Policía Nacional", ha asegurado Marlaska. "Quienes hoy han querido ejercer el derecho de huelga y manifestación lo han podido hacer en plena libertad, pero quienes vulneran las libertades democráticas se encontrarán a las fuerzas de seguridad del Estado", ha asegurado. "Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia", ha asegurado. "Para el delito contra la autoridad se estiman penas de 6 años", ha explicado.

20:49. Marlaska, sobre las manifestaciones

Grande-Marlaska ha comentado la situación catalana a las 20.45 horas. Sobre las marchas pacíficas ha asegurado que han sacado conclusiones claras: "No se han alcanzado los registros de otras manifestaciones previas". "La huelga ha estado por debajo de las previsiones", ha asegurado.

20:45. Torra convoca el gabinete de seguimiento de las movilizaciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para este viernes a las 21.00 horas el gabinete de seguimiento de la movilizaciones en el Palau de la Generalitat por los disturbios en el centro de Barcelona. Fuentes del Govern han explicado que a la reunión acudirán el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Interior, Miquel Buch, la consellera de Justicia, Ester Capella, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

20:42. Batlle pide que la gente no se acerque a los disturbios

El regidor de seguridad, Albert Batlle, pide a la gente que se vaya a casa. "Es la única forma de aislar los incidentes", ha asegurado en Betevé.

20:35. Cortados ocho tramos viarios

Un total de ocho tramos viarios están cortados a las 20.15 horas de este viernes. Según un apunte en Twitter del Servei Català de Trànsit, la carretera que sufre más cortes es la autopista AP-7, con tres interrupciones: en La Jonquera, Sant Julià de Ramis (Girona) y L'Ampolla (Tarragona). El resto de cortes se encuentran en la N-230, a la altura del Pont de Suert (Lleida); en la N-152, a la altura de Puigcerdà (Girona); en la C-17, por Ripoll; en la N-11, a la altura de Sant Julià de Ramis, y en la N-340, en L'Ampolla.

20:34. Ascienden a 58 los vuelos cancelados

Las aerolíneas han cancelado 58 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con motivo de la huelga general convocada para este viernes en Catalunya por los sindicatos Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). El Aeropuerto de El Prat tiene programada una operativa para este viernes de 979 vuelos --de los cuales 700 ya se han operado--, ha informado Aena en un comunicado.

20:31. 35 heridos durante las protestas

Un total de 35 personas han resultado heridas, una de ellas por contusión ocular, durante las protestas de este viernes contra la sentencia del 'procés', que coinciden con la huelga general convocada en Catalunya por dos sindicatos independentistas minoritarios.

20:29. El policía herido, es evacuado consciente

La Policía ha explicado en Twitter que el agente herido ha sido evacuado consciente tras recibir una pedrada y quedar aturdido.

20:27. Guardiola: "Tengo amigos que pasarán 9 años en la cárcel por pedir votar"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, pidió la ayuda de "la comunidad internacional para resolver el conflicto entre Cataluña y España" a través de un "mediador de fuera" y señaló que "amigos personales" suyos "van a pasar nueve años en la cárcel por pedir votar".

20:26. Blindaje en Via Laietana

La Policía Nacional y los Mossos han inciado un blindaje de la Via Laietana con decenas de furgones para tratar de frenar el avance de las ofensivas de los manifestantes.

20:19. Turull, en Twitter

Turull ha expresado su agradecimiento en un tuit. "Agradecimiento infinito por les 'Marxes per la Llibertat' contra la sentencia y en defensa de la libertad de Catalunya. Nuestra determinación en seguir avanzando es imparable", ha escrito el exconseller en su mensaje.

20:13. Puigdemont, en Twitter

"La libertad en marcha. Colosal demostración de fuerza cívica de los catalanes. Este es el camino que inquieta el Estado y sus aliados, y por tanto lo que no debemos abandonar. Gracias inmensas por las #MarxesPerLaLlibertat y la #VagaGeneral18O", ha escrito Carles Puigdemont en Twitter.

20:11. La policía responde con gases y pelotas de goma

La policía ha respondido a las ofensivas de los manifestantes con gases lacrimógenos y pelotas de goma.

20:10. Se multiplican las barricadas

Las barricadas se multiplican en el tramo entre Urquinaona y Portal de l'Àngel en especial en los callejones que separan los dos espacios. Los violentos han utilizado las cabinas de obra que hay en la zona para montar los obstáculos y frenar el avance policial.

20:07. Se recrudecen los enfrentamientos en Via Laietana

Los enfrentamientos se recrudecen al empezar la noche más complicada de esta semana en respuesta a la sentencia del 'procés'. Miles de manifestantes que se concentraban en Via Laietana y Plaça Urquinaona suben con barricadas hacia Portal de l'Àngel empujados por la actuación combianda de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional.

20:04. Varios policías sacan a un agente inconsciente

Varios policías nacionales han ayudado a salir a un compañero de Via Laietana que ha quedado insconsciente durante los disturbios.

19:55. Siete consellers han participado en la manifestación

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha manifestado este viernes junto a otros seis consellers contra la sentencia del proceso independentista en la manifestación por la huelga general en Barcelona a la que también se han sumado las cinco 'Marxes per la Llibertat'. Según han explicado fuentes del Govern, junto a Aragonès han participado en la manifestación los consellers Àngels Chacón, Alba Vergés, Jordi Puigneró, Mariàngela Vilallonga, Chakir El Homrani y Ester Capella.

19:54. Los Mossos piden no acercarse a Via Laietana y Urquinaona

Los Mossos d'Esquadra han pedido a los ciudadanos por Twitter que no se acerquen a los alrededores de la Via Laietana o la plaza Urquinaona de Barcelona, debido a los "importantes desórdenes públicos" provocados por manifestantes independentistas. "Se han provocado varios incendios que continúan activos. Por seguridad os pedimos que no os acerquéis a la zona", advierten los Mossos en un tuit, que han publicado en catalán, castellano e inglés.

19:52. Veintiséis heridos durante las protestas

Un total de 26 personas han resultado heridas, una de ellas por contusión ocular, durante las protestas de este viernes contra la sentencia del 'procés', que coinciden con la huelga general convocada en Cataluña por dos sindicatos independentistas minoritarios. Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la mayoría de asistencias se han producido en la ciudad de Barcelona, con un total de 19 hasta las 19:15 horas, donde un día más se están produciendo enfrentamientos en el centro de la ciudad entre policías y manifestantes violentos.

19:51. 10 detenidos y 4 denunciados

La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en el marco de las protestas de esta tarde en la Via Laietana.

19:50. El Ayuntamiento pide paciencia para acceder al metro

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la ciudadanía a través de Twitter que tenga paciencia para acceder al transporte público subterráneo e informa de que se están regulando los accesos a las estaciones del centro de la ciudad. Aún así, recomienda utilizar el metro y las conexiones con Rodalies y FGC para salir de la ciudad.

19:43. Aglomeración en Renfe

Restricciones en la estación de Plaça Catalunya y Arc de Triomf por aglomeraciones en los andenes.

19:41. Unas 30.000 personas y 150 tractores participan en Lleida

Unas 30.000 personas y 150 tractores, según la Guardia Urbana, han participado este viernes en la manifestación convocada en Lleida con motivo de la huelga general en protesta por la sentencia del juicio del 1-O. La manifestación ha salido de la plaza de Ricard Vinyes de Lleida a las 18.00 horas, ha pasado por la calle Balmes, Rambla Aragó, la avenida Catalunya y la avenida Madrid, y ha finalizado en la avenida Blondel, junto al Ayuntamiento de Lleida.

19:36. Un herido por contusión ocular en Via Laietana

El Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmado un herido por contusión ocular en Via Laietana. Con él, son ya tres los manifestantes heridos en el ojo en esta semana. Uno de ellos, el del aeropuerto, perdió el ojo, y el segundo, que fue herido el miércoles, ha perdido agudeza visual.

19:34. Protecció civil pide evitar Via Laietana

Protecció Civil ha pedido en redes sociales evitar la zona de Via Laietana por "incidentes graves".

19:34. Se elevan a cuatro los detenidos en los altercados de Via Laietana

La Policía ha detenido a cuatro manifestantes y hay otros cuatro denunciados por los altercados de este viernes por la tarde en la Via Laietana de Barcelona, en la quinta jornada de protestas contra la sentencia del proceso independentista. Les han detenido por presuntos desórdenes, resistencia a agentes de la autoridad y daños, han informado a Europa Press fuentes policiales.

19:29. Unas 9.000 personas celebran la libertad de los detenidos en Girona

Unas 9.000 personas, según la Policía Local, celebran a las puertas de los juzgados de Girona la puesta en libertad de los cuatro adultos detenidos durante los altercados del jueves en la ciudad en el marco de las protestas por la sentencia del 'procés'. La concentración ha comenzado a las 18:00 horas para exigir la liberación de los arrestados, pero también con el objetivo de impedir una convocatoria ultra fijada en el mismo lugar para las 20:00 horas.

19:28. Josep Bou, en Twitter

"Lo que se está viviendo en Via Laietana es muy grave. Que tiene que pasar en Barcelona para acabar con esto? Quim Torra i Pla eres responsable de tanto odio y violencia! BastaYa", ha escrito el líder de los Populares de Barcelona.

19:22. Libertad provisional para cuatro detenidos en Girona

El juzgado de Instrucción 2 de Girona ha acordado este viernes la libertad provisional para cuatro personas detenidas esta semana en Girona durante protestas contra la sentencia del 1-O. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que todos fueron detenidos por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, y a dos de ellos se les han aplicado medidas cautelares.

19:21. La Policía lanza botes de humo y pelotas de goma

La Policía Nacional ha tirado botes de humo y pelotas de goma este jueves por la tarde a los manifestantes de la Via Laietana en Barcelona que protestan en los alrededores de la Jefatura contra la sentencia independentista. Los manifestantes que se congregan desde las 13.00 ante la Jefatura han quemado contenedores, para hacer una barricada e impedir el paso de furgonetas policiales, y han tirado multitud de objetos contundentes --como piedras y bolas de acero-- y petardos a la Policía, llegando a enfrentarse en algún momento con los agentes.

19:16. 750.000 asistentes según los organizadores

Los organizadores cifran en 750.000 los asistentes a la movilización de esta tarde y han asegurado que el seguimiento es superior a la del 3 de Octubre del 2017.

19:15. Miles de personas se manifiestan en Tarragona

Miles de personas se manifiestan por las calles de Tarragona tras una concentración masiva en la plaza Imperial Tarraco. Es la segunda gran movilización del día, tras la marcha que esta mañana ha congregado 5.000 personas en la plaza de la Font.

19:13. Torrent celebra que la gente salga a la calle "masivamente"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha celebrado este viernes que la ciudadanía haya salido a la calle a manifestarse contra la sentencia del 1-O "masivamente como el 3 de octubre". "La ciudadanía ha dicho que por más prisión y represión que imponga no se puede condenar la democracia", ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter.

19:12. Nueve encarcelados

Encarcelados dos nuevos detenidos por los disturbios de anoche en Barcelona. Con ellos ya son nueve los manifestantes encarcelados.

19:07. Malestar en los Mossos porque sienten que sólo les apoya Buch

La lluvia de críticas a los Mossos d'Esquadra por su gestión de los disturbios de los últimos días, incluso desde el Govern y el presidente del Parlament, ha causado malestar en la cúpula del cuerpo, que cree que en Cataluña sólo cuentan con el apoyo del conseller de Interior, Miquel Buch.

19:07. Jaume Asens, en Twitter

"Mucha gente se pregunta quién está detrás de las movilizaciones. Pero la pregunta es porque. Tenemos un objetivo común: libertad, diálogo y soluciones", ha escito jaume Asens en Twitter junto a un vídeo en el que explica su propuesta.

19:05. Quince carreteras siguen cortadas, entre ellas la AP-7 en la frontera

Quince carreteras de la red principal de Catalunya siguen cortadas a media tarde como consecuencia de las marchas y la huelga general convocadas para hoy, entre ellas el enlace con Francia por la AP-7 desde La Jonquera (Girona). El Servei Català de Trànsit ha informado de que la AP-7 está cortada también a la altura de Sant Julià de Ramis (Girona), así como la Nacional 145, en la zona de la Seu d'Urgell (Lleida), acceso al paso fronterizo con Andorra.

19:02. Cuatro detenidos en Bilbao tras arrojar objetos contra la Ertzaintza

Cuatro personas han sido detenidas por arrojar objetos contra la Ertzaintza en una sentada para protestar por la condena de los líderes independentistas catalanes del 'procés', que ha cortado los accesos a Bilbao por San Mamés. Además, varios manifestantes más han sido identificados, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

18:58. Bombers trabaja con las hogueras

Bombers trabaja para apagar las hogueras que los manifestantes van encendiendo a lo largo de Via Laietana.

18:57. Los manifestantes se dispersan

Los manifestantes que salen de la convocatoria de Jaridnets empiezan a dispersarse. Algunos bajan hacia la zona de acampada, otros vuelven a casa y otros bajan hacia Via Laietana.

18:50. Los Bomberos apagan el contenedor de Via Laietana con Comtal

Los Bomberos han apagado el contenedor de Via Laietana con Comtal que ardía creando una larga columna de humo negro.

18:42. Amnistia Internacional ve "casos de uso excesivo de la fuerza"

Amnistia Internacional ha pedido a las autoridades desescalar la tensión y garantizar el derecho de reunión pacífica, ante la naturaleza eminentemente noviolenta de las manifestaciones contra la sentencia del 1-O producidas en Catalunya desde el lunes, donde ha documentado "casos de uso excesivo de la fuerza" por parte de policías, y ha reclamado reducir la tensión.

18:41. Bolas de hierro y señales como armas

Los amnifestantes de Via Laietana han arrojado bolas de hierro según ha confirmado la Policía Nacinal. Asimismo, han confirmado que los manifestantes cortan con sierras señales de tráfico para armar las barricadas y atacar a la Policía.

18:37. La Policía sube por Via Laietana para dispersar a los manifestantes

Agentes de la Policía Nacional han cargado contra un grupo de alborotadores que han lanzado piedras, botellas de cristal y bengalas, en la manifestación independentista de la Via Laietana de Barcelona en la que participan varios miles de personas.y posteriormente han empezado a subir con los furgones dirección Urquinaona para tratar de dispersarles.

18:35. Cortan el acceso rodado a Bilbao en protesta por la sentencia

Un grupo de manifestantes que protestan por la sentencia del procés de Cataluña ha cortado el acceso rodado a Bilbao en los túneles de San Mamés, uno de los más utilizados para entrar y salir de la capital vizcaína en coche. Según ha informado a EFE el departamento vasco de Seguridad, la protesta se ha iniciado pasadas las 17:30 horas en la calle Juan Antonio Zunzunegi, próxima a Sabino Arana, donde varias decenas de personas se han sentado en la calzada interrumpiendo el tráfico en ambos sentidos de la circulación a la altura de la Escuela de Ingenieros y la sede de ETB.

18:34. Torra y Aragonès evalúan las marchas positivamente

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, se han reunido este viernes a las 16.30 horas en el Palau de la Generalitat para evaluar las movilizaciones en curso, han valorado positivamente las 'Marxes per la Llibertat' y han celebrado la detención de dos ultras de este mismo viernes.

18:31. Cerrados los accesos a varias estaciones de metro

TMB ha cerrado el acceso a la L4 en Urquinaona y en enlace renfe a la L5 en Sants.

18:28. Los manifestantes aumentan el nivel de violencia

Los manifestantes han aumentado el nivel de violencia contra la policía y tiran ahora los contenedores ardiendo calle abajo y petardos hacia la línea policial.

18:22. Aumenta por momentos la tensión en Via Laietana

Los manifestantes de Via Laietana han encendido más contenedores a la altura de Urquinaona y han continuado tirando objetos a los más de 100 agentes congregados en la zona. La Policía Nacional ha optado por cargar ahora desde las furgonetas por la calle Jonqueres.

18:18. Fin del acto de Jardinets

El acto de Jardinets ha temrinado con el parlamento de los grupos sindicales convocantes y el canto del himno catalán. Tras ello, se ha dado la manifestación por desconvocada.

18:16. El sector servicios y la construcción superan el 80% de seguimiento

Los trabajadores del sector servicios han realizado un seguimiento del 83,8%, según Pimec, y los de la construcción del 80,1%, según Cecot, de la huelga general convocada este viernes en Catalunya por los sindicatos Intersindical-CSC e IAC. La patronal de las pymes ha destacado que los trabajadores de la industria han realizado un seguimiento del 68%, mientras que Cecot lo ha cifrado en un 32%, ha informado la Generalitat este viernes en un comunicado.

18:11. Medio millón de asistentes

Un total de 525.000 perosnas han acudido a la manifestación de Barcelona, según ha indicado la Guardia Urbana.

18:10. Arde un contenedor en Via Laietana

Los manifestantes han prendido fuego a un contenedor en Via Laietana con Comtal.

18:09. Carta a un árbol muerto por los disturbios

Un cartel ha aparecido sobre los restos de un árbol que resultó calcinado a consecuencia de los disturbios del miércoles en al calle Roger de Flor con Passeig de Sant Joan. El cartel dice: "Hoy hemos matado a un árbol entre todos. Ojalá aprendamos entre todos a disfrutar de la vida cuidándonos los unos a los otros, respetando a todas y todos".

18:01. Cargas en Via Laietana

Los cuerpos de seguridad acaban de llevar a cabo otras dos cargas contra los manifestantes congregados frente a la Jefatura para tratar de frenar el lanzamiento de objetos contundentes y pirotecnia contra los agentes.

17:52. Tercera carga en Via Laietana

Los manifestantes antifascistas han lanzado piedras y botellas de agua llenas a los policías en Via Laietana. Tras darle a uno de los agentes, este ha tenido que ser atendido y han procedido a cargar de nuevo, informa Oscar Hernández.

17:50. Mauri lee la carta de Cuixart

"No hay suficientes cárceles para encerrar tanta libertad como no hay paredes suficientes para encerrar el amor", ha leído Mauri. "Que nadie vuelva a dudar de la determinación del pueblo catalán", ha leído.

17:49. Despliegue de la Guardia Civil

La Guardia Civil se ha desplegado este viernes por la tarde en varios puntos de Catalunya, entre ellos infraestructuras críticas de Barcelona, para sumarse al dispositivo para hacer frente a los disturbios violentos en el marco de la huelga independentista en protesta por la sentencia del 'procés', han informado fuentes policiales. El despliegue se centra, según el plan acordado con Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, en infraestructuras como puertos, vías férreas y carreteras o aeropuertos.

17:48. Carta de Cuixart: "Lo estamos volviendo a hacer"

"Lo estamos volviendo a hacer. Hemos parado el país y no pararemos hasta ganar la libertad", ha leído Mauri.

17:46. Marcel Mauri lee una carta de Jordi Cuixart

Marcel Mauri ha subido al escenario para agradecer a los presentes que hayan "desbordado Barcelona" y posteriormente ha leído una carta de Jordi Cuixart.

17:33. Borràs (JxCat) reta a Sánchez a venir a Catalunya

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha retado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que venga a Catalunya a "entender qué está pasando" y cómo la sociedad catalana está respondiendo a la sentencia del Tribunal Supremo. "Le recomendamos que venga, que esté con la gente y que vea que esta es la convivencia, que ni su sentencia romperá esta convivencia", ha afirmado en declaraciones a los medios en la manifestación por la huelga general.

17:28. Primera carga en Via Laietana

Unas mil personas se encuentran frente a la Prefectura de la Policía y han ido avanzando terreno hasta que la Policía ha tratado de recuperar la distancia disparando proyectiles y cargando.

17:24. Tsunami Democràtic denuncia una "censura" y replica su página web

La plataforma Tsunami Democràtic ha tildado de "censura" el cierre de su página web, por orden de la Audiencia Nacional, que en todo caso ya ha replicado, al tiempo que ha asegurado que sigue operando por su aplicación y por la red Telegram. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este viernes a la Guardia Civil clausurar las páginas web de la plataforma Tsunami Democràtic, promotora de las movilizaciones contra la sentencia del 'procés', en el marco de una investigación por indicios de delitos de terrorismo.

17:17. Foment afirma que la huelga es menos seguida que la del 2017

Foment del Treball ha afirmado este viernes que la huelga general ha tenido, hasta las 14.00 horas, menos impacto que la huelga de 2017, con afectación diversa según el sector empresarial. En un comunicado, Foment ha afirmado que en la mayoría de casos prácticamente no se ha notado el impacto del paro, y ha insistido en la "ilegalidad de la huelga de hoy por sus motivaciones políticas".

17:08. Francia impide el paso de vehículos en La Jonquera

La Prefectura de los Pirineos-Orientales ha comunicado la imposibilidad de circular en dirección a España a través de la autopista que cruza la frontera de La Jonquera (Girona) por los cortes de carretera a causa de la jornada de movilizaciones en Cataluña.

16:59. Maragall: "Exigimos ser escuchados"

"El Estado nos querría violentos. Pero hoy la no violencia ha vencido a la violencia", asegura Ernest Maragall. "Esto es imparable. Exigimos ser escuchados", dice el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona antes de la gran marcha independentista. Informa Roger Pascual.

16:53. La marcha llena el paseo de Gràcia

Miles de personas llenan el paseo de Gràcia a pocos minutos de empezar la manifestación que encabezarán los sindicatos convocantes. Ambiente muy festivo. Informa Júlia Regué.

16:46. Marchena guarda silencio sobre la situación en Catalunya

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha guardado silencio este viernes ante las preguntas de los periodistas que le cuestionaban sobre la situación generada en Catalunya tras la sentencia del procés. Marchena rehusó así hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación durante la apertura del curso académico 2019-20 en la Universidad del Atlántico Medio en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha sido el encargado de pronunciar la lección inaugural bajo el título 'Investigación tecnológica: GPS y datos electrónicos en el proceso penal'.

