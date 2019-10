VÍDEO EN DIRECTO | Tensión por los CDR y los ultras

La violencia ha irrumpido en las protestas en Catalunya tras hacer pública el Tribunal Supremo la sentencia del juicio por el 1 de Octubre, que ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes del 'procés' por delitos de sedición y malversación. Tras el fallo se suceden los cortes de carreteras y vías de tren por las movilizaciones, así como los disturbios en Barcelona y otras ciudades. En este hilo informativo seguimos al minuto las últimas noticias y reacciones:

20:48. Colau, sobre los altercados

"No queremos más fuego en las calles de Barcelona. Ni otro exceso en la represión de las protestas. Tampoco necesitamos incendiarios entre la clase política. En este vídeo hablo de lo que estamos viviendo estos días. Desde la serenidad y el respeto, es necesario que hablemos claro", ha escrito Colau junto a un vídeo que ha compartido en Twitter.

20:40. Iberia cancela 12 vuelos Madrid-Barcelona por la huelga

Iberia ha cancelado doce vuelos entre Madrid y Barcelona (seis de ida y seis de vuelta) programados para mañana, debido a la huelga general convocada en Cataluña, han señalado este jueves a Efe fuentes de la aerolínea.

20:23. Consignas opuestas

Los manifestantes de extrema derecha lanzan proclamas contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y enarbolan banderas españolas, además de gritar lemas como "a por ellos, oe" o "yo soy español, español". Los independentistas, por su parte, llevan una pancarta con el lema: "Fuera fascistas de nuestros barrios" y corean "Visca Terra Lliure" (viva Terra Lliure).

20:22. Separación de manifestantes

Efectivos de los Mossos d'Esquadra desplegados en la plaza Artós de Barcelona intentan evitar choques violentos entre dos grupos de manifestantes de signo contrario, unos españolistas de extrema derecha y otros independentistas radicales, en un ambiente muy tenso. Las manifestaciones no son muy numerosas, ya que no exceden de unas 200 personas en cada una de ellas, pero muchos de sus integrantes van encapuchados y tienen actitudes violentas.

20:09. Termina la reunión en la Generalitat

Termina la reunión en la Generalitat entre representantes de las tres administraciones a raíz de los incidentes registrados estos días en Catalunya. El president Quim Torra se ha visto con Ada Colau y Teresa Cunillera además de los consellers Miquel Buch y Meritxell Budó.

20:03. Los Mossos separan a los ultras y los miembros de Arran

Los Mossos han separado a los dos grupos contrarios de manifestantes que han coincidido en la Plaça Artós. Un cartel publicado el miércoles en redes sociales había llamado a concentrarse este jueves a las 20.00 horas en la citada plaza con banderas españolas, pero ninguna organización había compartido la convocatoria públicamente. Arran respondió a la llamada con una convocatoria a las 19.00 horas en la misma plaza, y diversos CDR además de grupos identificados como antifascistas han llamado a asistir.

19:59. Los Mossos identifican a un grupo jóvenes en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han identificado este jueves a un grupo de jóvenes concentrados en las cercanías de la Plaza Cervantes de Lleida que protestaban por la prisión provisional comunicada y sin fianza decretada para uno de los nueve detenidos en los enfrentamientos del martes. El número de identificados en esta operación ronda los cuarenta, han informado a Europa Press fuentes policiales.

19:57. Colau asegura el servicio de bomberos durante la huelga

La alcaldesa Ada Colau ha asegurado en el decreto de servicios mínimos la capacidad de actuación de los bomberos de Barcelona en la jornada de huelga general convocada por la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) que empezará a media noche.

19:54. Reunión de urgencia en la Generalitat

Torra, Aragonès, Buch, Budó, Colau y Cunillera se reúnen en estos momentos de manera extraordinaria en el Palau de la Generalitat para abordar los incidentes que están teniendo lugar desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo.

19:52. Ambiente festivo en Jardinets

Mientras, en la concentración de Jardinets los manifestantes están jugando a la pelota en medio de un ambiente festivo. Los organizadores de la concentración les han pedido esta vez traer chandal y pelotas blandas.

19:49. Los Mossos cargan en Plaça Artós

Los Mossos llevan a cabo una primera carga en la concentración de ultraderecha que tiene lugar en la Plaça Artós.

19:47. Varios miles de manifestantes se concentran en Gràcia

Varios miles de manifestantes independentistas se concentran a esta hora en Els Jardinets de Gràcia de Barcelona convocados por los CDR y han cortado ya el tráfico en la plaza Cinc d'Oros y en el Passeig de Gràcia en varios puntos. La Guardia Urbana ha informado de que se han empezado a llevar a cabo desvíos de vehículos en esta zona, en la cuarta jornada de protesta contra la sentencia del 'procés'.

19:46. Los manifestantes en las Marchas finalizan su segunda etapa

Barcelona, 17 oct (EFE).- Unas 27.000 personas, según fuentes de la ANC, Mossos D'Esquadra, Policía Local y Guàrdia Urbana, han llegado al final de la segunda de las tres jornadas previstas por las cinco Marchas por la libertad para confluir en Barcelona mañana viernes, cuando se ha convocado una jornada de huelga general contra la sentencia del procés.

19:44. Intervención inminente en Plaça Artós

Los Mossos han avisado por Twitter de una actuación inminente en la Plaça Artós, donde están concentrados un grupo de manifestantes de ultraderecha.

19:24. El Ayuntamiento repondrá los contenedores de forma escalonada

El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que repondrá los contenedores quemados en la ciudad de forma escalonada y ha pedido a los vecinos que no dejen las bolsas de basura en la calle.

19:17. Tensión por dos concentraciones en BCN

Alta tensión en Barcelona por la convocatoria de una manifestación de la extrema derecha en la Plaça Artós que coincide con la marcha de los CDR en Jardinets de Gràcia.

18:58. Vueling cancela 36 vuelos de forma preventiva para mañana

Vueling ha anunciado la cancelación preventiva de 36 vuelos, 18 salidas y 18 llegadas con motivo de la huelga general convocada para este viernes, según han confirmado fuentes de la compañía a ACN.

18:56. La Intersindical-CSC y la IAC llaman a la huelga

La Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han llamado a participar en la huelga general de este viernes en Catalunya bajo el lema 'Por los derechos y las libertades, huelga general'. La huelga está convocada en el marco de las elecciones generales del 10N y tiene como acto central una manifestación que empezará a las 17 horas en los Jardinets de Gràcia hasta la confluencia del Passeig de Gràcia con Gran Via, donde tendrá lugar un acto.

18:55. Barcelona apoya a Iridia en la atención a las víctimas

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que da apoyo económico y logístico a la entidad Iridia-Centro para la Defensa de Derechos Humanos en el servicio de atención a las víctimas de situaciones de violencia, con motivo de las protestas contra la sentencia del "procés". El Centro de Recursos de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona reforzará el servicio gratuito del Centro Iridia para garantizar el acceso a la atención psicosocial y de asesoramiento jurídico, según ha informado en un comunicado el consistorio.

18:20. Sánchez recibe el apoyo de los líderes europeos

El presidente del Gobierno ha viajado este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo. Los disturbios en Catalunya a raíz de la sentencia del ‘procés’ ocupan un espacio muy relevante en los medios internacionales, pero el Ejecutivo señala que no ha recibido ninguna señal de alarma por parte de sus socios comunitarios. “Todo el mundo tiene claro el respaldo a la Constitución y la integridad territorial de España. Todo el mundo ve que el presidente está dando una respuesta proporcionada y clara. La UE como tal se siente muy representada. No hay nadie intranquilo, no es un tema nuevo. Hemos visto París ardiendo, Génova ardiendo, Frankfurt ardiendo. A Macron tampoco le preguntaban por los chalecos amarillos”, señalan los colaboradores de Pedro Sánchez.

18:17. Cinco encarcelados por los disturbios

Son ya cinco los detenidos por los disturbios de esta semana en varias localidades catalanas que han ingresado en prisión preventiva.

18:08. Huelga estudiantil

La incidencia de la huelga estudiantil de este jueves en los cursos de tercero y cuarto de ESO, de Bachillerato y de los ciclos de FP ha sido desigual en los institutos catalanes, y ha tenido impacto en facultades de las universidades catalanas.

17:54. 80.000 euros en contenedores quemados en Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha cuantificado en 80.000 euros los daños causados por contenedores quemados en las diversas noches de protestas. Según ha informado el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en los próximos días también se evaluarán los daños provocados en el mobiliario urbano. En este sentido, Pueyo ha abogado por la “movilización pacífica y democrática, hecho que choca con esta violencia minoritaria que beneficia estratégicamente a aquellos que esperan excusas para la aplicación del 155 o para gestionar las instituciones de autogobierno, como la policía, el sistema educativo o la comunicación”.

17:07. Prisión para un detenido en Lleida

El juez de guardia de Lleida ordena la entrada en prisión de uno de los nueve detenidos el martes acusados de desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad. A los otros ocho que han quedado en libertad se les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la Subdelegación del Gobierno de la capital del Segrià, informa J.G. Albalat.

16:47. Dos detenidos en Manresa

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por presuntos desórdenes públicos, daños y atentado a los agentes de la autoridad. El Ayuntamiento de Manresa ha expresado en un comunicado su rechazo a altercados en la ciudad "por parte de una minoría que no representa en absoluto el sentimiento mayoritariamente pacifista y no violento del movimiento independentista", y también ha rechazado textualmente la actuación desproporcionada de Mossos.

16:44. Gonzo carga contra los que "queman contenedores"

Tras la salida de Jordi Évole de 'Salvados', Gonzo se pone a los mandos de la nueva temporada del programa de laSexta, que regresa este domingo. El reportero intentará explicar el contexto de la sentencia del 'procés' sin visibilizar, eso sí, la violencia. "Alguien que queme contenedores ya ha dicho todo lo que tenía que decir", denuncia el periodista.

16:39. Errejón llama a cesar la violencia y dialogar

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido "responsabilidad y diálogo" anta la situación "extraordinariamente grave" que se está viviendo en Catalunya: "La violencia tiene que cesar". En un vídeo publicado en Twitter, el político madrileño considera que el escenario actual es "el precio de haber abandonado la política desde hace mucho tiempo" y apunta que en "estas jornadas no se está jugando solo el problema político de estos días, se está jugando la convivencia de varias generaciones". Así, ha llamado a todas las fuerzas a "sentarse a hablar" para solucionar el política y a los partidos de la derecha a que regresen a la "responsabilidad": "Azuzar el conflicto no sirve para nada", informa Miguel Ángel Rodríguez.

15:34. La UPF suspende las clases el viernes

Decenas de estudiantes han ocupado este jueves durante una hora el Rectorado de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en una "sentada pacífica" en la que los jóvenes han pedido al equipo de gobierno la adhesión del centro a la huelga del viernes. El centro ha anunciado la suspensión de las actividades lectivas y ha argumentado su decisión aludiendo a la dificultad que ésta comportará para el mantenimiento con la mínima normalidad y seguridad del conjunto de actividades habituales de la universidad".

15:17. Los detenidos de Madrid, ante el juez

Los cuatro jóvenes detenidos ayer en Madrid por causar disturbios y enfrentarse a la Policía tras participar en una concentración contra la sentencia del 'procés' son miembros de grupos de ultraizquierda y está previsto que pasen la tarde de este jueves a disposición judicial acusados de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Se trata de cuatro jóvenes españoles, uno de ellos menor de edad y otros dos de 21 y 24 años. Habían asistido a la concentración convocada en la Puerta del Sol por la Coordinadora 25S. Tras la concentración, varias decenas de congregados se dirigieron en grupos, algunos hasta de 70 personas, hacia diferentes calles del centro y comenzaron a protagonizar altercados, rompiendo papeleras, contenedores y vallas de obra.

14:54. Marlaska avisa a Torra

El ministro del Interior recuerda que el Gobierno solo puede actuar sobre hechos y no sobre declaraciones y le advierte de que no habrá impunidad para los impulsores de la violencia. Reclama al mandatario catalán que decida si quiere ser 'president' o prefiere ser un activista.

14:40. Operado en los testículos un herido en Lleida

Un joven ha tenido que ser operado de urgencia en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida después de sufrir una lesión testicular durante los enfrentamientos de ayer con la policía en la capital del Segrià. Según han informado a Efe fuentes del hospital, el joven fue operado ayer por la noche y está previsto que reciba el alta mañana viernes. Por su parte, fuentes del Departamento de Salud han asegurado que su estado de salud es menos grave y que fue trasladado al hospital mediante una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por una afectación en los testículos.

14:30. La Diputación de BCN rechaza la sentencia

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado una moción de ERC y JxCat en la que rechazan la sentencia del 'procés' y piden la amnistía para los presos independentistas, aunque la presidenta del ente, Núria Marín (PSC), ha asegurado que "no harán nada que sea contrario a la ley". La moción, que señala que la Diputación expresa su compromiso a favor "del derecho de autodeterminación" y reafirma "el carácter pacífico y no violento del movimiento independentista catalán", ha contado con los votos favorables de ERC y Junts, mientras que el PSC y el PP han votado en contra. Por su parte, los grupos de En Comú Guanyem y la representante de Tot per Terrassa se han abstenido, mientras que los cuatro diputados de Ciudadanos no han asistido a este pleno.

14:22. Bon Preu se suma a la huelga

La dirección del grupo de distribución Bon Preu ha anunciado que se suma a la huelga general para este viernes. La decisión supondrá en la práctica un cierre patronal que afectará a toda la plantilla, unos 8.000 trabajadores de un total de 131 supermercados Bon Preu y 54 hipermercados Esclat. También a 14 puntos de entrega de compras. No afectará a las gasolineras automatizadas.

14:17. Seat interrumpe la producción

La fábrica de Seat en Martorell interrumpirá su línea de producción desde la tarde de este jueves y durante todo el viernes debido a las afectaciones provocadas por las 'Marxes per la Llibertat'. Una de las columnas que tienen previsto llegar a Barcelona este viernes pasa por las cercanías de Martorell, lo que previsiblemente provocará dificultades en la movilidad de los trabajadores y en la logística de suministros. Es por ello que Seat y el comité de empresa han pactado paralizar la línea de producción desde el turno de tarde de este jueves hasta todo el viernes. Lo que implicará mandar a casa a 6.900 trabajadores, según cifras de la compañía.

14:15. Interior ve "razonable" aplazar el clásico

Fuentes del Ministerio del Interior consideran “razonable” que se aplace el partido de fútbol Barça-Real Madrid programado para el 26-O, pero recuerdan que la última palabra la tiene el comité de competición de la federación.

14:01. Casado pide respuesta "firme" ante Torra

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado al Gobierno una respuesta "firme" ante Torra. "Después de lo que (Torra) ha dicho hoy en sede parlamentaria en una sesión solemne (...) ante el Parlament, pensamos que está intentando la reincidencia en el golpe a la legalidad y por tanto creemos que el Estado de Derecho tiene que ser firme en su respuesta, antes de que la situación se complique más", ha recalcado en su llegada a una reunión de líderes del PPE, previa a la cumbre europea sobre el 'brexit'.

14:00. La policía se quedará hasta que haga falta

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se quedarán en Catalunya el tiempo que sea necesario para mantener la convivencia de Catalunya, confirma Marlaska.

13:56. Marlaska, al Tsunami: No habrá impunidad

"Ninguna actividad criminal va a quedar impune. (...) Permitidme que para que la investigación tenga éxito, la cautela debe ser máxima", dice Marlaska sin aportar más detalles. Sobre "infiltrados" en los disturbios: "Son personas relacionadas con movimientos que tratan de perturbar la convivencia con unos fines supuestamente políticos, pero su fin es alterar el orden público", dice Marlaska, que insiste en pedir a Torra que "decida si quiere ser el 'president' o un activista".

13:48. Huevos y botellas ante la Jefatura Superior de Policía en Barcelona

La manifestación estudiantil iniciada este jueves en plaza Universitat de Barcelona se encuentra parada en su grueso ante la Jefatura Superior de Policía en Vía Laietana en una situación de calma tensa. Los Mossos d'Esquadra protegen el edificio y los manifestantes cantan consignas contra la policía y han arrojado objetos como huevos y alguna botella de plástico a la línea policial.

13:47. Marlaska duda de Torra

Marlaska, sobre la autodeterminación de Torra: "Le tengo que decir a Torra que condene de forma expresa e indubitada la violencia de Catalunya, no a última hora de la noche y de forma arrastrada".

13:47. "Excelente coordinación policial"

Marlaska ha alabado la "excelente coordinación entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, fruto de un trabajo continuado desde que llegamos al Gobierno". El ministro explica que el operativo estuvo "diseñado conjuntamente" y que el refuerzo policial se produjo "a solicitud de los Mossos para garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas. Esta colaboración continuará durante el tiempo que sea necesario y preciso".

13:43. Balance de daños

Marlaska hace balance de estos tres días de disturbios: "Se produjeron 46 detenciones, y ya suman 97 en total desde el lunes. Cuatro de ellos en prisión provisional tras resolución judicial. Hay 194 agentes heridos entre Mossos y Policía Nacional. 190 contenedores incendiados, 250 el martes". Asegura el ministro: "No les quepa duda de que se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas. No habrá impunidad".

13:41. Marlaska acusa a "grupos minoritarios muy organizados"

Empieza la rueda de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Agradece a los Mossos y a las demás fuerzas de seguridad del Estado su trabajo en Catalunya. Tras la reunión del comité de coordinación sobre la situación en Catalunya, en la que han estado presentes Sánchez y Calvo, Marlaska ha señalado a "grupos minoritarios pero perfectamente organizados" por los disturbios de Catalunya. "El daño, no solo material, sino también reputacional es grande y tiene unos responsables que lo han alentado. Muchos catalanes se sienten desorientados y en cierto modo huérfanos. A ellos queremos decirles que hay un Gobierno que vela por ellos".

13:35. Calvo: "El relato de Torra es una fantasía"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido este jueves al 'president', Quim Torra, que "hay un límite a partir del cual está el Código Penal" y ha subrayado que votar es la "piedra angular" de la democracia, pero siempre dentro de la legalidad. "El relato que hace Torra es una fantasía de su cabeza y del independentismo", ha afirmado Calvo en Antena 3, tras escuchar las primeras palabras de la comparecencia de esta mañana del presidente catalán ante el Parlament, en las que ha criticado que se haya impedido la "expresión cívica y digna de un pueblo".

13:31. La propuesta de Torra descoloca al Govern

Fuentes del Govern interpretan la propuesta de Torra de "ejercer la autodeterminación" como unas elecciones de tipo plebiscitario al final de la legislatura. En el Consell Executiu admiten el desconocimiento de los planes del 'president' y confirman que hoy tendrán lugar reuniones al más alto nivel en el seno del Govern. ERC se desmarca de este referéndum.

13:26. La CUP: Viraje o elecciones

"Si no hay viraje, que el Govern se vaya y convoque elecciones". Así se ha manifestado la diputada de la CUP Natalia Sánchez tras el pleno. Sánchez ve "arriesgado y poco útil" el anuncio por sorpresa de Torra de celebrar un nuevo referéndum. Considera que tiene "poca credibilidad" un anuncio "sin fechas". "Hacemos una valoración prudente destacando que el derecho a la autodeterminación se tiene que ejercer", ha apuntado antes de insistir en la poca credibilidad del 'president': "Un presidente que no controla a los Mossos nos dice que votaremos al final de la legislatura sin apoyo de los partidos del Govern. ¿A quién tenemos que creer", se ha preguntado. Y ha añadido: "Es evidente, público y notorio que este Govern atomizado y frágil está fracasado".

13:19. La Policía ya tiene el camión lanza agua en BCN

La Policía Nacional cuenta ya con el camión lanza agua de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por si tiene que utilizarlo como dotación antidisturbios para hacer frente a los incidentes violentos que se están sucediendo desde que el lunes se hizo pública la sentencia del 'procés', han informado a Europa Press fuentes policiales.

13:17. Valls insinúa que quiere ser 'president'

Manuel Valls ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de los disturbios registrados como respuesta a la sentencia del juicio del 'procés': "No tiene ninguna otra opción. Ha de dimitir, no huir hacia adelante, como hemos visto esta mañana en el Parlament. Él y solo él es el responsable de estas tres noches de terror". El concejal del Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la celebración de unas elecciones autonómicas y ha insinuado que podría presentarse: "Quiero ser protagonista de este cambio".

13:11. Rueda de prensa de Marlaska a las 13.15

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska comparece en rueda de prensa a las 13.15 tras la reunión del Comité de Coordinación del Gobierno sobre la situación en Catalunya. Sigue aquí al minuto la comparecencia de Marlaska.

13:07. La Cambra reprocha al Gobierno la "negativa al diálogo"

En tono de reproche al Estado por su "inaceptable" negativa al diálogo, la Cambra de Comerç de Barcelona ha condenado la violencia que se ha vivido en los últimos días en las calles de la capital catalana y otras ciudades. La entidad, controlada por una mayoría independentista, apela a "evitar más episodios como los de las últimas noches en Barcelona y en otros puntos del país, sin renunciar al legítimo derecho de manifestación y de movilizaciones no violentas".

13:06. Un herido en un ojo en los disturbios del miércoles

Un manifestante herido durante los disturbios de la noche del miércoles en Barcelona tiene una fractura de la órbita del ojo derecho con erosión de la córnea, con lo que ha perdido agudeza visual, han informado a Europa Press fuentes del Hospital de Sant Pau.

12:50. Reuniones en el Parlament tras el pleno

Finalizado el pleno del Parlament, donde el anuncio de Torra de un nuevo referéndum ha pillado por sorpresa a los miembros de su Govern, los diputados de JxCat celebran una reunión del grupo parlamentario. Además, el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) está reunido con el 'president'.

12:48. CEOE: "La empresa necesita ley y orden"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que respalda el comunicado de Foment en el que advertía de que los disturbios en Catalunya tendrían efectos sobre la actividad económica y la convivencia, y ha añadido que los empresarios necesitan "ley" y "orden" para poder realizar su trabajo. En declaraciones tras asistir al 'Mobile Business Summit', Garamendi ha dicho que la CEOE suscribe lo que dijeron los empresarios catalanes, que necesitan "orden y responsabilidad" y que la "ley está para cumplirse".

12:45. Nueva protesta de los CDR este jueves

Los CDR han convocado para este jueves una nueva protesta en Barcelona. La marcha, que lleva por título 'Olimpíada Republicana', empezará a las 19 horas desde los Jardinets de Gràcia. Al igual que ayer, los convocantes no concretan el recorrido de la marcha. Los CDR piden a los asistentes que lleven una "pelota blanda, tu chandal y anhelos de libertad" para "recordar las olimpiadas del 36, con una fiesta deportiva y desobediente".

12:40. Torra propone otro referéndum a espaldas del Govern

La propuesta que ha lanzado Quim Torra de celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación ha pillado por sorpresa a su Govern. Ni el PDECat ni ERC ni los 'consellers' la conocían. Desconcierto. Esta es la palabra que resume la reacción de JxCat y ERC ante la propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra todo pronóstico, de volver a ejercer la autodeterminación en esta legislatura. De finalizar la legislatura validando "la independencia". Ni posconvergentes ni republicanos, los de dentro del Govern y los que no están, nadie fueron consultados al respecto, tal como admiten fuentes de ambos grupos y de la presidencia de la Generalitat.

12:02. Los estudiantes piden la dimisión del Govern

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha pedido este jueves la dimisión del Govern en pleno por su "inactividad y represión". En declaraciones a los medios, las portavoces nacionales del SEPC, Bel Oliver y Marina Sabaté, han reprochado a JxCat y ERC sus "contradicciones". Han criticado al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, por trabajar "codo con codo" con el ministro Fernando Grande-Marlaska y han calificado de "lamentable" el discurso de Torra.

11:59. Los contenedores quemados, medio millón de euros

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cifrado este jueves en 400 los contenedores quemados durante los disturbios que se produjeron el miércoles por la tarde y por la noche en la zona cercana a la sede del Departament d'Interior. Los desperfectos tienen un coste estimado de medio millón de euros. Estos se suman a los desperfectos causados por los disturbios del martes, cuando se quemaron 250 contenedores, que el Ayuntamiento de Barcelona valoró en 320.000 euros.

11:58. Abascal pide detener a Torra

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido detener al 'president' de la Generalitat, Quim Torra, por "conspiración para la rebelión". Un planteamiento al que ha sumado la aplicación del Estado de Excepción para limitar los derechos de manifestación y de reunión que, en su opinión, son los principales problemas en las ciudades catalanas. "Literalmente es una situación excepcional", ha dicho el líder de extrema derecha sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en Catalunya. Además, ha criticado que Torra sea el "capo de los CDR" y que ayer se sumara a "una manifestación ilegal" cortando la AP-7. Sobre la respuesta de Pedro Sánchez a los incidentes, Abascal ha lamentado la "suavidad" con la que que está actuando el Gobierno en funciones: "Se está practicando el 'marianismo'".

11:57. Réplica de Torra

Torra replica las intervenciones de los grupos. "Necesitamos un acuerdo nacional y ponernos de acuerdo con la CUP. Hace falta dar contenido al 'lo volveremos a hacer", afirma. Sale en defensa del Tsunami: "No toleraré que criminalicen al Tsunami Democràtic.

11:45. Batet reclama el relator

"La política ha de negociar y pactar. Es poco responsable por parte de Pedro Sánchez no hablar. Hace falta diálogo de verdad y no asustarse si ponermos un relator".

11:42. Batet: El cinismo sobre los Mossos

"El independentismo no es violento. Los disturbios no son el camino", afirma Batet, que dedica unas palabras a los Mossos y critica a PP, Cs y PSC: "Qué cinismo que se erijan en defensores de los Mossos cuando llevaron al 'major' Trapero y a la cúpula de los Mosso ante la justicia". El portavoz de JxCat agradece a la policía catalana su labor.

11:39. Batet: "La sentencia no es la solución"

Albert Batet, portavoz de JxCat: "Rechazamos una sentencia injusta e inhumana, que nos condena a todos. No es la solución al conflicto, como no lo fue el 155. Llevar la política a la justicia no es una solución, es una irresponsabilidad".