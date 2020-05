Villacís advierte de que "probablemente se produjeron contagios" en las protestas contra Sánchez

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido este viernes de que "probablemente se produjeron contagios" en las concentraciones de la calle de Núñez de Balboa, donde se no guardaba la distancia mínima exigida por la pandemia entre los asistentes.

"No me preocupan las caceroladas, me preocupa no ser conscientes de estar en un estado de alarma", ha indicado tras la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro a los madrileños en el día de San Isidro.

Esta protesta colectiva, según los vecinos, surgió después de que el domingo un grupo de jóvenes se concentrara frente a una vivienda que tenía la música a todo volumen, un incidente que derivó en que el lunes 13 personas fueran identificadas y sancionadas por incumplir el real decreto de estado de alarma.

Villacís ha indicado que comparte "algunas de las críticas", y además entiende que "hay gente muy frustrada", pero "Madrid no se puede permitir una recaída", por lo que ha llamado a un "ejercicio de responsabilidad", ya que "es mucho el riesgo".

Por su parte, la delegada de Seguridad y Emergencias ha indicado que ayer "no hubo especiales incidentes", y ha señalado que "todo el mundo tiene derecho a expresarse" pero cumpliendo con la normativa vigente para acabar con la pandemia.

Además, ha reiterado que la Policía Municipal, según la legislación, no tiene competencias para intervenir en este caso, ya que se trata de "orden público, aglomeraciones", lo que "no quiere decir que si se producen, se actúe como se está actuando con conductas irresponsables".