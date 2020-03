Villaroya sobre el coronavirus: "No hay fines de semana en la guerra"

La rueda de prensa para comunicar las novedades sobre la epidemia de coronavirus en España de este sábado ha albergado un momento particular protagonizado por el Jefe del Estado Mayor de Defensa, Miguel Ángel Villaroya.

Durante su intervención, en un momento del discurso, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ha dicho que "hoy es lunes". Tras terminar su comunicado y proceder al turno de preguntas, el moderador de la comparecencia ha querido precisar y asegurarse de que se había tratado de un error.

"En su intervención ha dicho que hoy es lunes y seguimos con la operación Balmis, pero será que hoy es sábado y seguimos con la operación Balmis ¿no?". A lo que Villarroya ha contestado: "No, no, no. Estoy diciendo claramente que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes", ha zanjado.