Vox advierte a PP y Cs de que tendrán que acordar con ellos en Murcia y Madrid para sacar los presupuestos

El partido de Santiago Abascal tiene la llave de los presupuestos de Murcia, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Un poder del que son conscientes y con el que han advertido esta semana a PP y Cs, partidos que gobiernan en coalición en los tres territorios. "Si lo que pretenden es llevarnos al último día sin negociar nada, vamos por mal camino", les ha avisado el portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Tras unas negociaciones a comienzos de verano para construir los Gobierno regionales y el de la capital en las que los de extrema derecha dieron su apoyo a cambio de medidas programáticas, ahora exigen tener influencia en los presupuestos. En este sentido, Espinosa ha recordado que tanto en el parlamento murciano como en el madrileño, Vox está en la oposición y no pueden contar con su voto a favor sin condiciones

"Como no se llegue a acuerdos, no habrá presupuestos como es natural", ha resumido. Además, ha destacado el caso "singular" de la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno regional "ha decidido no presentar presupuestos" con una actitud "nunca vista".

También han hecho hincapié en la situación que se está viviendo en Murcia. "No tienen ninguna prisa en presentar los presupuestos, deben estar esperando a ver si a última hora vamos a ceder en todo y aceptar lo presenten sin más historia", ha explicado el diputado murciano Luis Gestoso. En este caso, ha insistido en que "están muy equivocados" porque Vox seguirá exigiendo el cumplimiento del pacto de investidura y demandas concretas como "la eliminación de chiringuitos".

ANDALUCÍA, EJEMPLO A SEGUIR

Espinosa de los Monteros ha señalado que el "contraejemplo" que se debería seguir es la negociación presupuestaria en Andalucía. "Las cosas no son perfectas", ha dicho antes de señalar que, no obstante, "todos cedieron" facilitando "un acuerdo razonable entre todos los partidos que tienen que votar" esas cuentas públicas.