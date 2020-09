Vox anuncia que registrará la moción de censura este martes

Apurando hasta el penúltimo día. Vox cumplirá este martes 29 su promesa de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que termine septiembre. El encargado de abanderar la iniciativa para desahuciar a la coalición de PSOE y Unidas Podemos será Santiago Abascal, "salvo cambios de última hora", después de que en el partido ultra no hayan encontrado a otro candidato que genere un mayor consenso.

Abascal había asegurado en multitud de ocasiones que no era su interés protagonizar la iniciativa, pero que tampoco se echaría atrás si tiene que hacerlo. Finalmente, este domingo lo ha confirmado en una entrevista en El Toro TV. Aunque, ha dejado caer que será el quien se presente para sustituir a Sánchez, "salvo cambios de última hora".

Lo que sí está bastante claro es que la moción de censura no tiene mucho recorrido. Vox no cuenta, por lo menos hasta el momento, ni con el apoyo del PP ni el de Cs. Aun así, los ultras parecen no temer quedarse solos ante el Ejecutivo y han escogido al diputado de extrema derecha por Barcelona y candidato del partido a las futuras elecciones catalanas, Ignacio Garriga, para defender la iniciativa desde la tribuna del Congreso.

La búsqueda fallida

Tenían de plazo límite -autoimpuesto- para registrar la medida el próximo miércoles, antes de que terminara el mes. Sin embargo, aún estaba pendiente la búsqueda de una figura que liderase la moción. Una tarea que se presentaba complicada después de casi dos meses en los que varios miembros del partido de extrema derecha han estado tanteando a exdirigentes del PP y del PSOE.

Fuentes cercanas a la dirección de extrema derecha aseguran que en las últimas semanas han mantenido contactos con exdirigentes populares y socialistas, entre ellos exministros y expresidentes de comunidades autónomas, que se han mostrado favorables a la moción de censura pero que no se han atrevido a dar el paso para abanderarla.