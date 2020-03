Vox arremete contra las manifestaciones del 8-M: "Son un aquelarre"

El partido de extrema derecha ha elegido el día internacional de la Mujer para realizar su Asamblea General y centrar todos sus ataques en el feminismo y en las manifestaciones que se celebran a lo largo de toda España este 8-M para reivindicar la necesidad de una mayor igualdad. Un planteamiento que los de Santiago Abascal no solo no comparten sino que cargan contra ello tachando de "aquelarre" las movilizaciones feminista que tendrán lugar este domingo.

"El consenso progre querría que las mujeres de Vox hoy no estuviéramos aquí, nos querrían en su manifestación, en su aquelarre, gritando contra el estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos", ha sentenciado la presidenta madrileña del partido ultra, Rocío Monasterio, en Vistalegre, donde se celebra la asamblea del partido.

Monasterio ha querido ir más lejos y ha asegurado que el feminismo radical busca construir mujeres "sumisas a su agenda ideológica, apoyando leyes totalitarias que rompen el principio de igualdad, calladas frente a discriminaciones machista de otras culturas como el islam".

"Millones de españolas han dicho basta ya de las imposiciones progres y dentro de poco seremos muchas más porque el sentido común es imparable. No hay mujer más libre, fuerte, inteligente y autónoma que la mujer española", ha clamado la diputada parlamentaria madrileña ante una plaza de toros considerablemente más vacía que en otras ocasiones.

DÍA PARA OLVIDAR

A renglón seguido, la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, ha cargado contra la canción internacionalmente popular a raiz de las protestas en Chile, 'El violador eres tú'. "El hombre no viola, viola el violador. El hombre no mata, mata el asesino. El hombre no maltrata, maltrata el maltratador y el hombre no humilla, humilla el cobarde", ha asegurado la parlamentaria antes de subrayar que Vox es "la única alternativa para decir hoy aquí alto y claro: 'El violador no eres tú por ser hombre'".

Más duro se ha mostrado el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que ha pedido olvidar la fecha del 8 de marza porque, lejos del feminismo, aquel día comenzó la revolución rusa. "El 8 de marzo es una fecha para olvidar porque en 1917 comenzó la revolución rusa y desde entonces más de 100 millones de personas han perdido la vida por una de las ideologías mas denigrantes, más totalitarias. Hoy seguimos sufriendo la lacra del comunismo", ha coreado.