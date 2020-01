Vox pide retirar el monumento del 11-M de Atocha "por su falta de dignidad"

El Ayuntamiento de Madrid aprovechará las obras de Adif en Atocha para prolongar el eje cultural Prado-Recoletos hasta el museo Reina Sofía y la Casa Encendida, pero Vox ha sugerido que además se podría ampliar "tirando hacia la Ronda de Valencia" y, de paso, "retirar el monumento del 11-M por su falta de dignidad".

El director general de Patrimonio Cultural, Luis Lafuente, ha anunciado este proyecto municipal en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte en respuesta a una pregunta de Vox. Lafuente ha indicado que los trabajos municipales comenzarán cuando concluyan las obras de la ampliación de Atocha, y que incluirán la remodelación de la plaza de Carlos V y la desaparición de la gasolinera de la zona. "El objetivo es adecuar los espacios públicos a estas obras y supondrá la ampliación del eje cultural hacia el sur", ha indicado.

De este modo, ha continuado el director general, el eje se conectará con el Reina Sofía y la Casa Encendida. Se trata de ampliar la marca cultural de Madrid y para ello "no hay partidas presupuestarias específicas sino genéricas".

PINCHANDO A LA VICEALCALDESA

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha llevado esta pregunta a la comisión para, según ha reconocido, "pinchar a la vicealcaldesa, Begoña Villacís", quien en campaña "se comprometió a ampliar en 10 meses y con 8 millones de euros el eje Recoletos Prado a la Real Fábrica de Tapices, la Basílica de Atocha y el Panteón de los Hombres Ilustres" del Retiro.

Martínez Vidal se ha interesado por este compromiso electoral dado que no aparece partida presupuestaria específica en las cuentas del 2020. El edil de Vox ha sugerido que además se podía ampliar el eje "tirando hacia la Ronda de Valencia" y, de paso, "retirar el monumento del 11-M por su falta de dignidad". "Eso no tiene arreglo. No parece más que una salida de humo. El mejor monumento al 11-M es el Bosque de los Ausentes del Retiro", ha sentenciado.