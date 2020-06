Zapatero y Rivera se enfrentan por Ciudadanos: "Uno de los peores experimentos de la democracia"

José Luis Rodríguez Zapatero y Albert Rivera nunca se cruzaron en la arena política. Cuando el primero estaba al frente del Gobierno, el segundo no había logrado destacar todavía y cuando el líder de los naranjas logró irrumpir en el panorama nacional, el exjefe del Ejecutivo ya había abandonado la Moncloa y la secretaría general del PSOE. No obstante, ahora que ambos están alejados de la primera línea política, han protagonizado un rifirrafe a consecuencia de unas declaraciones del político socialista que ha cargado contra el proyecto del exdiputado catalán: "Fue uno de los peores experimentos de la democracia".

En una entrevista en la COPE, el expresidente de España ha cargado duramente contra la formación que lideró Rivera y ha señalado a la figura del exlider liberal como el problema. "Veremos si ahora se reconvierte", ha sentenciado Zapatero.

"Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio, viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Nicolás Maduro", le ha respondido Rivera tirando de ironía en un mensaje de Twitter antes de preguntarle si tiene algo que comentar sobre el 'Delcygate'.

viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del #Delcygate?

Además, las palabras del exsecretario general socialista no han tardado en crear malestar entre las filas de Cs. La portavoz nacional del partido, Melisa Rodríguez, le ha esperado que "bastante pocas" lecciones puede dar porque toda su legislatura "fue fallida". La dirigente naranja, que ha acusado a Rodríguez Zapatero de ser "uno de los peores gestores, si no el peor, que ha tenido España", se ha mostrado alegre no "no gustar" al expresidente del Gobierno.