Zaplana, retratado como 'el jefe' en las charlas de sus supuestos testaferros

La Guardia Civil considera acreditado que Eduardo Zaplana exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana cobró 10'5 millones de euros en comisiones irregulares solo de los negocios de la familia Cotino investigados en el 'caso Erial', entre otras cosas porque los acusados de ser sus testaferros, y a cuyo nombre estaba por tanto el dinero en los paraísos fiscales, se refieren a él como "el jefe" en las conversaciones que les grabó la UCO.

La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, a la que ha accedido Efe, incluye también la transcripción de conversaciones del propio Zaplana. En una de ellas, con el abogado uruguayo Fernando Belhot, con el que comenta también el llamado 'caso Lezo', en el que está investigado Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, el exdirigente del PP, habla de un dinero en Andorra.

"Ignacio no me está dando dinero de Andorra, pero cómo nos ha dejado tan poco... tampoco pasa nada", apunta.

En esa misma charla Zaplana señala: "No puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera... (...) aquí en ESpaña me van a decir usted dónde va?".

CABEZA DEL ENTRAMADO

La jueza de instrucción ha levantado parcialmente el secreto de sumario y en el que la titular apunta que es "evidente que esta asociación de personas -en referencia a los investigados- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez".

Los pagos, vinculados a concesiones de plantas de ITV y del Plan Eólico, se habrían realizado inicialmente vía Luxemburgo aunque Zaplana habría utilizado numerosas empresas para difuminar tanto la procedencia como la propiedad de ese dinero.