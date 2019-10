Alfons Cornella: "La innovación es hoy un tema de superviviencia"

La última conferencia de la Jornada Internacional de Innovación en Castellón, organizada por el periódico Mediterráneo y Simetria, con la colaboración de UBE, fue la impartida por Alfons Cornella, uno de los gurús nacionales de este campo y que demostró una claridad de exposición admirable.

Durante su intervención, el especialista recalcó que "estamos en el momento más atractivo de la innovación, hace 25 años nadie hacía caso a esta cuestión y hoy es un tema de supervivencia". Asimismo aseveró que "en la actualidad no se puede hablar de I+D sin nombrar a China". "Es fundamental mejorar las relaciones con China, porque o China o nada. Recientemente he estado allí y he detectado que tenemos una gran oportunidad de coger startups de base científica y escalarlas en Asia", ha manifestado.

"China necesita ciencia ahora, en 10 años no. Van a crear 6 millones de científicos por año, por lo que en 20 años tendrán 120 millones de técnicos. En 20 años el mundo va a ser otro. El mensaje positivo es que tenemos una gran oportunidad si pensamos en global", ha asegurado

Cornella también explicó que "la innovación no es un juego; es un método y hay que dedicar recursos y tiempo". "Para una mediana empresa es un motor de tres tiempos: Hay que mirar y saber leer el mundo y tomar ideas; el punto central de la innovación es el valor; y la I+D+i tiene que generar unos resultados. Esta triada requiere que se crea en ello", ha recalcado durante su más que interesante alocución, trufada de ejemplos muy válidos de empresas que han sabido reorientar sus modelos desde un prisma innovador.