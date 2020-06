ESIC alberga el Primer Torneo Nacional de Debate 'on line'

ESIC Business and Marketing School ha celebrado el Primer Torneo Nacional de Debate on line. Se trata del I TDE on line, una iniciativa única en España, al estar dirigida a estudiantes de 1º y 2º de la ESO (categoría junior) y de 3º y 4º de la ESO (categoría senior). El proyecto ha surgido con la intención de proporcionar al alumnado la experiencia de debatir con estudiantes de otras regiones, aprovechando las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías. El encuentro ha contado con el patrocinio de Divina Pastora Seguros y la colaboración de la Fundación Activa-t.

En este evento han participado 27 equipos de Pontevedra, A Coruña, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia, Zaragoza, Perú y Argentina. Los ganadores han sido en la categoría de Senior, el Colegio Sansueña de Zaragoza; mientras que, en la categoría de Junior, el ganador ha sido el Colegio San José de Cluny de Santiago de Compostela.

Junto con el I TDE on line, se ha desarrollado toda una serie de iniciativas con la temática común del debate, bajo el paraguas del proyecto ‘Súmate al Debate’, todas ellas encaminadas a dar continuidad a su apuesta por la oratoria y adaptándola a la actual situación generada por la Covid-19. Mediante estas acciones se persigue “continuar trabajando las competencias comunicativas y de espíritu crítico de forma virtual, gracias al uso de las nuevas tecnologías”, tal y como ha asegurado el director de ESIC Comunidad Valenciana, Agustín Carrilero.

Entre estas iniciativas, también destaca el iDebate, pequeños talleres virtuales de unos 30 minutos de duración, a cargo de personas expertas en debate. En cada sesión se realiza un discurso, a modo de exhibición, con ejemplos de las distintas partes de un debate. Al hilo de su contenido, el alumnado hace frente desde casa a un reto, en el que trabaja una habilidad distinta en cada ocasión. La iniciativa cuenta con 102 inscritos de Zaragoza, Murcia, Baleares, Valencia, Alicante, Madrid, Italia, Hungría, Turquía y Polonia.

Asimismo, dentro de ‘Súmate al Debate’, encontramos iOratoria, un concurso de oratoria on line, dirigido a alumnado de 12 a 19 años. Los participantes envían un vídeo de máximo de 3 minutos hablando sobre el tema propuesto. Una vez valorado por el jurado, reciben un feedback en el que se detallan los puntos que puede trabajar para mejorar sus habilidades comunicativas.

Por último, destaca el iCafé debate para mantener el espíritu del debate en el alumnado de grado y posgrado. Las sesiones se han desarrollado hasta el mes de mayo dos veces por semana en un entorno informal para practicar las habilidades comunicativas y de pensamiento crítico