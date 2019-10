«La innovación es convertir ideas en valores que generen resultados»

«Hay tantas definiciones como expertos en el tema», responde Alfons Cornella cuando le preguntamos sobre qué quiere decir innovar, qué significa exactamente. El fundador y presidente de Infonomia, compañía de servicios de innovación y fuente de ideas, será el gran protagonista de la cuarta jornada internacional de innovación que organiza el Periódico Mediterráneo y la empresa Simetría en colaboración con UBE, y que se celebrará en el Hotel Jaime I de Castellón el próximo viernes, 4 de octubre.

Considerado el mayor experto en innovación en España, el próximo mes de noviembre publicará un nuevo libro titulado Cómo innovar... sin ser Google, y algunas de las claves del mismo será las que compartirá en su presentación en esta cita que reunirá a un importante número de personas relacionadas con el tejido empresarial castellonense. Para Cornella, «la innovación es convertir ideas en valor que generen resultado», de ahí que sea importante reflexionar sobre cómo transformar las capacidades de una empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes. Es por ello que el experto cree vital «tener nuevas ideas, diferentes, y que alguien las considere de valor».

No existe una fórmula mágica para lograr el éxito, pero, según Alfons Cornella, todo parte de la intención de querer mejorar. ¿Estamos frente a la duda existencial de innovar o morir? No necesariamente, pero sí que es cierto que en un mercado complejo, global y competitivo como el actual, es de vital importancia afrontar los cambios que se van produciendo, ya sea a nivel tecnológico o de servicios. A pesar de ello, no hay que confundir, dice, «entre tecnología e innovación, ya que no necesariamente una cosa implica a la otra». Así pues, todo pasa por definir estrategias que resuelvan esa fórmula de «ideas, valor, resultados».

Otro de los aspectos que Alfons Cornella destaca, y que remarca que siempre le preguntan, es que no existe diferencia alguna entre la innovación a nivel global y a nivel local. Es más, asegura que no tiene mucho sentido hacer esa diferenciación hoy día, porque la realidad de cada empresa, «esté en Seattle o en Castellón es siempre distinta». Algo de lo que hablará en su charla del próximo viernes, 4 de octubre, y que también recoge en su próxima publicación, donde, dice, «intento hacer ver que las pequeñas y medianas empresas no necesitan fijarse en gigantes como Apple o Google para desarrollar sus modelos de innovación». En este sentido, lo importante es, tal y como viene señalando Cornella a lo largo de su trayectoria profesional, «que la innovación requiere una combinación de actitud y método».

Para el presidente y fundador de Infonomia, es imprescindible que «las empresas desarrollen objetivos, métodos, culturas, equipos, prácticas, espacios y métricas para innovar de forma sistemática». Y algo que resulta de gran interés pero que no ha surtido el efecto deseado para mejorar la situación de muchas de estas compañías es la colaboración entre ellas, un hecho que no termina de cuajar porque cada marca tiende a recelar de sus productos.

No es un proceso fácil, pero con una buena metodología y la disposición necesaria, la innovación puede resultar clave para el bienestar y el futuro de nuestras empresas.