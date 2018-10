Mediterráneo y Becsa abren un espacio de diálogo sobre innovación en Castellón

En apenas tres días, concretamente el próximo jueves, 4 de octubre, tendrá lugar en el Hotel Jaime I de la capital de la Plana la tercera Jornada Internacional de Innovación que organizan Mediterráneo y Becsa. En esta cita, en la que también colaboran Grupo Cooperativo Cajamar, la Generalitat valenciana y la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), se reunirán reconocidos expertos de diferentes áreas, con el objetivo de trasladar sus conocimientos al tejido empresarial de Castellón. El objetivo, por tanto, es abrir o crear un espacio de diálogo que cumpla un papel de plataforma para el desarrollo tecnológico y la I+D+i, como herramientas para impulsar la competitividad.

LAS PONENCIAS // El currículo de los ponentes deja bien claro el nivel e importancia de esta jornada. Entre ellos, destaca el premio Jaime I a las Nuevas Tecnologías y premio Nacional de Investigación, José Duato Marín (Tecnologías habilitadoras: Elemento clave para la mejora de la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana); así como los expertos Francesc Miralles (Del I+D+i a la innovación abierta: Nuevos retos competitivos), Ilan Alon (Value Creation in the Chinese Context), Roberto García (Diseñando la alimentación del futuro), Luis Rubalcaba (Desafíos empresariales para la innovación de servicio y orientada al usuario), Sandra García (Sinncex, un sistema experto para la gestión del transporte), José Manuel Guaita (Innovación inteligente en la sociedad) y también Francisco Vea (Open Innovation: la importancia de la colaboración).

La organización prevé la presencia de 200 profesionales, entre empresarios y representantes de entidades como la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la patronal del clúster cerámico (Ascer), la Asociación de Exportadores de Cítricos (Asociex), la Asociación de Industrias Energéticas del Polígono del Serrallo (Indes), la Cámara de Comercio o la UJI. La cita contará el presidente del Consell, Ximo Puig, así como con Javier Moliner y Amparo Marco.